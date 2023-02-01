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逾4成大學生選錯科系！牧羊人計畫舉辦32場講座「即起免費報名」

▲▼牧羊人計畫將舉辦32場線上講座，免費幫高中生不再選錯科系。（圖／摘自牧羊人計畫臉書）

▲牧羊人計畫將舉辦32場線上講座，免費幫高中生不再選錯科系。（圖／摘自牧羊人計畫臉書）

記者許敏溶／台北報導

根據調查，曾有超過4成大學生表示，若再選一次，不會選擇原來科系，為避免類似狀況發生，由台大等頂大學生自發性發起的 「台大牧羊人計畫」，將從本周五（3日）起舉為期10天、32場頂尖大學科系分享講座，邀請近60位來自台成清政等頂尖大學的學長姐擔任講者，即日起開放全台高中生免費報名，協助高中生找到自己「真正天命」，不再用成績決定自己未來，詳情至牧羊人計畫臉書查詢。

大學學測日前落幕，距離2月23日公布成績還有一段時間，但不少考生已在為未來的選填志願做準備，但青輔會（現教育部青年發展署）調查發現，超過4成大學生表示，若再選一次，不會選擇原來科系，凸顯選擇正確科系的重要性。

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為了幫助考生，「台大牧羊人計畫」將從本周五到2月12日，在線上舉辦為期10天、共32場頂尖大學科系分享講座，邀請近60位來自台大、清大、政大、成大、台師大等頂尖大學的學長姐擔任講者。

牧羊人計畫團隊創辦人之一鍾皓恩，目前為台大政治系大三的學生，鍾皓恩表示，自己選擇科系時，也曾經受過眾多學長姊幫助，故決定跟七位台大領導學程的同學們共同成立「台大牧羊人計畫團隊」，期待透過分享和回饋，幫助高中生了解科系與未來職業的關聯，在求學路上少一點後悔。

台大牧羊人計畫在去年7月、12月舉辦科系分享講座，當時宣傳一周即吸引超過3200人報名，並有20多位網紅協助分享，觸及40萬個帳號。

鍾皓恩指出，今年擴大舉辦科系分享講座，期待成為全台規模最大、講者陣容最豪華的同步線上科系分享講座，今年講座三大特色，首先是涵蓋56個校系，並且將易被混淆或同類組的科系安排在同一場次，幫助高中生了解其中差異。其次是安排大量的問答時間，可以即時向學長姐匿名提問，能獲得最新、最真實且最符合高中生需求的答案

鍾皓恩表示，最後特色則是除了科系分享講座之外，台大牧羊人計畫團隊也與關注高中生升學議題的企業合作，辦理生涯規劃、國外留學、面試攻略等實用講座。

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