曾單日飛百趟航班！他喊「4字」一票人秒懂：檳榔攤買機票

▲波音787-8。資料照，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

時代的眼淚！近日有網友發起話題，討論高鐵有哪幾站真的很必要設立。對此，便有人想起以前的「北高航線」，問其他人是否有坐過？話題再度掀起熱議，底下網友紛紛直呼「有啊！超快」、「我啊！舉手」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「有坐過北高、北中、北南航線的舉手」為題發文，提到近期有人「腦洞大開」，說高鐵通到台中即可，去高雄可以用飛機取代。於是，他便突然想到以前有「北高航線」，大家坐過嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我很小的時候坐過」、「坐過北南，天氣超爛、飛機又低飛超晃」、「北高航線蠻爽的，那時班次多可以15分鐘就一班的程度」、「檳榔攤買機票，北高500元一張」、「去墾丁坐過北高」。

▲中國東方航空空中巴士A330-300。資料照，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

還有網友直呼，「國內航空可以活那麼久真的是台鐵太廢」、「的確是台鐵太爛，以前國內線才活這麼久，要是台鐵有本事3小時內到，國內線早就收攤」。不過也有網友提到，「北中航線倒是很早就收掉了，台鐵增加班次跟客運不斷買新車後，時間優勢不明顯」。

另也有網友回文分享，他在台南讀書時，因為高鐵還沒通車，所以往返台北、台南都是搭飛機，那時候北南航線很熱絡，星期五想飛台北都大爆滿，如果沒訂位只能排候補，原則上得等2、3班才行。他也說，當時因為有員工眷屬票的關係，票錢比火車還便宜，加上時間快，算是很方便的選擇，反倒是高鐵通了以後，方便度還比較退步，交通時間拉更長。

據了解，北高航線是指台北市、高雄市間的航空通路，航程約莫50分鐘，儘管全盛時期曾有近百趟航班，但高鐵通車以來，國內航線陸續減班，已不如往年營運績效，最終於2012年走入歷史。