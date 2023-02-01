　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾單日飛百趟航班！「坐過北高航線嗎」一票人秒懂：檳榔攤買機票

▲▼松山機場起飛,飛機起飛,全日空,全日本空輸,波音787-8,機身編號JA874A。（圖／記者季相儒攝）

▲波音787-8。資料照，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

時代的眼淚！近日有網友發起話題，討論高鐵有哪幾站真的很必要設立。對此，便有人想起以前的「北高航線」，問其他人是否有坐過？話題再度掀起熱議，底下網友紛紛直呼「有啊！超快」、「我啊！舉手」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「有坐過北高、北中、北南航線的舉手」為題發文，提到近期有人「腦洞大開」，說高鐵通到台中即可，去高雄可以用飛機取代。於是，他便突然想到以前有「北高航線」，大家坐過嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我很小的時候坐過」、「坐過北南，天氣超爛、飛機又低飛超晃」、「北高航線蠻爽的，那時班次多可以15分鐘就一班的程度」、「檳榔攤買機票，北高500元一張」、「去墾丁坐過北高」。

▲▼中國東方航空,台北市,降落松山機場,飛航,航空業,空中巴士A330-300。（圖／記者季相儒攝）

▲中國東方航空空中巴士A330-300。資料照，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

還有網友直呼，「國內航空可以活那麼久真的是台鐵太廢」、「的確是台鐵太爛，以前國內線才活這麼久，要是台鐵有本事3小時內到，國內線早就收攤」。不過也有網友提到，「北中航線倒是很早就收掉了，台鐵增加班次跟客運不斷買新車後，時間優勢不明顯」。

另也有網友回文分享，他在台南讀書時，因為高鐵還沒通車，所以往返台北、台南都是搭飛機，那時候北南航線很熱絡，星期五想飛台北都大爆滿，如果沒訂位只能排候補，原則上得等2、3班才行。他也說，當時因為有員工眷屬票的關係，票錢比火車還便宜，加上時間快，算是很方便的選擇，反倒是高鐵通了以後，方便度還比較退步，交通時間拉更長。

據了解，北高航線是指台北市、高雄市間的航空通路，航程約莫50分鐘，儘管全盛時期曾有近百趟航班，但高鐵通車以來，國內航線陸續減班，已不如往年營運績效，最終於2012年走入歷史。

ET快訊
快訊／林書豪宣布2/4抵台！　最快「這天」上場首秀
好市多1物特價！他狂搬15包「疊得比人高」　內行秒懂：爽賺
見職缺2關鍵字　他一驚「陶朱隱園徵保全？」薪資曝光
明起變天！　補班日「雨彈襲半個台灣」
李沛旭突PO全裸照！　下半身「爆青筋」全露出
台南夯店宣布「將周休5日」！　饕客哭：更難吃到了
1元多1件、買1送1！　麥當勞「超殺優惠券」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逾4成大學生選錯科系！牧羊人計畫舉辦32場講座「即起免費報名」

好市多1物特價！他狂搬15包「疊得比人高」　內行秒懂：爽賺

男爬谷關七雄摔落山谷全身癱　醫做這件事讓他「拿湯匙吃便當」

鄉下人務農「算命禁吃牛」否則會衰！男大生聚餐誤吃…超慘下場曝

曾單日飛百趟航班！他喊「4字」一票人秒懂：檳榔攤買機票

跳槽了！連鎖中醫診所徵百名職缺　年年調薪、每季還有25%分紅

老闆追夢去！台南夯店清水堂將「周休5日」　饕客哭：吃冰更難了

2023「12生肖運勢」排行榜！屬狗遇見真愛、TOP1財運倍增

立院2月提新聞議價法案　學者籲：立法可助媒體獲合理補償

耗資12.4億！國1五楊中豐交流道開工　「拚114年底通車」

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

Sandy結婚1周年：謝謝你娶我！　帥尪「捧臉深吻2次」…全場超嗨

逾4成大學生選錯科系！牧羊人計畫舉辦32場講座「即起免費報名」

好市多1物特價！他狂搬15包「疊得比人高」　內行秒懂：爽賺

男爬谷關七雄摔落山谷全身癱　醫做這件事讓他「拿湯匙吃便當」

鄉下人務農「算命禁吃牛」否則會衰！男大生聚餐誤吃…超慘下場曝

曾單日飛百趟航班！他喊「4字」一票人秒懂：檳榔攤買機票

跳槽了！連鎖中醫診所徵百名職缺　年年調薪、每季還有25%分紅

老闆追夢去！台南夯店清水堂將「周休5日」　饕客哭：吃冰更難了

2023「12生肖運勢」排行榜！屬狗遇見真愛、TOP1財運倍增

立院2月提新聞議價法案　學者籲：立法可助媒體獲合理補償

耗資12.4億！國1五楊中豐交流道開工　「拚114年底通車」

6000元要來了！　龔明鑫：最快3月發放

逾4成大學生選錯科系！牧羊人計畫舉辦32場講座「即起免費報名」

男大生凌晨詭異進出捷運站　副站長緊盯「你在幹嘛」抓偷拍

快訊／林書豪宣布2月4日抵台！　目標「這天」迎台灣職籃首秀

《灌籃高手》17天吸3億！安西教練公仔黃牛炒7倍　片商加碼福利

長榮董座看海運三個挑戰與應對　陽明董座看H2好轉沒太大疑慮

全球央行2022年狂買黃金　購金量1136噸創55年來新高

紅包來了！中華電信董事會通過　發放15,000元激勵獎金

機械車位壞了「卡在車廂怎麼辦？」　內行曝保命1招：最安全

瘋狗柴回歸！Doggo婕莉關鍵切後排秒殺C位　全場最高傷害連奪兩場MVP

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

今晚轉雨！　「立春」下最大

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

12生肖2月運勢曝！命理師：「這類人」財運超旺

不用等到閏二月！立春就拜土地公　招財「5水果」必備

用餐時間吃孫東寶　「才3桌」他傻了

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

更多熱門

相關新聞

麥當勞兔年優惠券！麥粉狂推1組合：省錢有感

麥當勞兔年優惠券！麥粉狂推1組合：省錢有感

「麥當勞」祭出最新「玉兔迎春優惠券」！不僅有麥克雞塊、大薯加1元多吃1件，還有指定咖啡飲品買1送1等超殺好康，整張券狂省超過2869元，即日起限時42天搶吃。消息曝光，引起許多麥粉暴動，「雞塊+大薯點爆就對了」，還有網友列出，超優惠必吃的套餐代碼。

台德混血正妹旗袍露腿根　鄉民暴動

台德混血正妹旗袍露腿根　鄉民暴動

《柯南》劇場版哪部最推？　PTT點名「21年前」這部

《柯南》劇場版哪部最推？　PTT點名「21年前」這部

只到明天！好市多超夯1物「突快閃特價」

只到明天！好市多超夯1物「突快閃特價」

原本只愛日韓！他去完「1國家」變心了

原本只愛日韓！他去完「1國家」變心了

關鍵字：

北高航線北中航線北南航線PTT

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

今晚轉雨！　「立春」下最大

乙武洋匡分手混血女友！　偕嫩妹同居

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

獨／好市多新卡曝光！　富邦新戶滿額送500元好多金

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面