王鴻薇批新內閣名單「了無新意」　網回嗆：落跑議員最有新意？

▲陳建仁、鄭文燦。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁 Chen Chien-Jen）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文27日正式宣布前副總統陳建仁出任行政院長，晚間陳建仁透過臉書公布首波19名新內閣閣員名單，卻遭國民黨立委王鴻薇在貼文底下留言開嗆「政治酬庸，了無新意」，國民黨台北市議員游淑慧也狠酸「失業者就職輔導計畫，請問中研院院士學者出身的陳建仁，怎麼看論文抄襲、騙學位的政治人物們？」引發網友熱議。

陳建仁昨晚透過臉書公布首波19名新內閣閣員名單，包括新任副閣揆鄭文燦、財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、原能會主委張靜文，而經濟部長與勞動部長則由王美花、許銘春兩位留任。另外，原來的8名政委全數留任外，更增加一名，由文化部長李永得轉任。

該貼文發出後，國民黨立委王鴻薇在下方留言區開嗆「政治酬庸，了無新意」，卻遭網友回嗆「落跑最有新意」、「妳真的好無聊其實不用這樣，政治就是被你們這樣的人搞爛的」、「所以蔣萬安小內閣就很有新意？」、「你們這種人心裡想的只有如何扯國家的後腿而已，這就是你們的新意」等。

此外，國民黨台北市議員游淑慧留言狠酸「失業者就職輔導計畫，請問中研院院士學者出身的陳建仁，怎麼看論文抄襲、騙學位的政治人物們？」也遭到網友轟「建議您先請問貴黨的張桃園市長！」、「妳是北市議員？請做份內事，再口無遮攔亂四處製造紛爭，我們會用選票罷免妳」，不過也有網友認同道「只要在立院和立委互嗆的官員沒下台，民進黨都沒有失敗檢討的意願。」