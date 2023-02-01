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2陸男在日本賣「假貨」被逮！誤信詐騙廣告能賺外快　淪車手

▲▼警察,警車,日本警察,日本警車。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲2名中國籍男子因涉嫌販售仿冒化妝品而被逮。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府警察本部1日透露，有2名中國籍男子因為涉嫌在二手網站上販賣仿冒化妝品，因此遭到逮捕。兩人被逮後堅稱，自己只是負責送貨，並不知道內容物是假貨。警方懷疑，2名嫌犯是被宣稱能月入20萬的打工廣告吸引，並成為販賣仿冒品的犯罪組織的車手。

根據《朝日新聞》報導，這2名嫌犯分別是住在埼玉縣的中國籍公司職員與留學生，兩人皆為30歲。而他們疑似是在網路看到廣告稱，有打工機會能輕鬆月入20萬日幣（約新台幣4.6萬元），因此被吸引加入組織。嫌犯指出，公司只告訴他們，工作內容是二手拍賣網站的出貨和送貨，並不知道商品是假貨，否認嫌疑。

警方表示，兩人2022年12月21日涉嫌透過大型二手拍賣網站，將知名化妝品牌資生堂旗下代理品牌NARS的「假蜜粉」賣給一名住在北陸地區的36歲男子。根據NARS官網的售價，該商品原價為5800日幣（約新台幣1340元），但兩人卻以1個3400日幣（約新台幣785萬元）的價格販售。

兩人被逮後堅持否認犯行，強調只是負責發貨與送貨，不知內容物真假。警方懷疑，背後涉及團體犯罪，因此將繼續深入追查。此外，警方2022年11月也曾逮捕一名販售仿冒保養品的中國籍女性，同時根據該名女子的手機通訊紀錄發現一個以中國人為中心販賣假貨的犯罪集團，並在群組內發現這2名男嫌的可疑行為，進而將兩人逮捕。

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