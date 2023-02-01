乙武洋匡分手混血女友！偕嫩妹同居　劈腿5人離婚魅力仍不減

▲乙武洋匡被拍到又交到新歡。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

天生沒有四肢的日本知名作家乙武洋匡出版《五體不滿足》後，因勵志故事爆紅，怎知2016年爆出婚外情，同時與5名女子外遇，甚至睡了50多人，重創形象，並與前妻離婚。日本周刊近日則爆料，乙武洋匡早已和混血女友分手，如今身旁又有一名20多歲的年輕女子相伴，兩人甚至已經開始同居。

根據《女性自身》報導，46歲的乙武洋匡2022年7月出馬參議院選舉，沒有所屬黨派的他雖然獲得32萬高票，但仍然落選。不過沒選上議員似乎也不影響他的幸福生活，乙武洋匡1月下旬被拍到坐著電動輪椅，在東京一間超市購物，而他身邊則是伴隨著一名年輕女性。只見該名女子手上提著裝滿商品的購物籃，緊緊跟在乙武洋匡身旁，一看就關係密切。

▲乙武洋匡離婚後坦言，並無再婚意願。（圖／達志影像）



事實上，乙武洋匡2016年被爆出婚內外遇5名女子，因此與前妻離婚。2018年則被爆出與一名年輕的混血女性交往，2019年兩人也被拍到一同看歌舞伎約會。據悉，兩人交往後隨即開始同居，甚至進展到與女方家長見面。不過乙武洋匡的友人卻透露，兩人早在2022年春天就已經分手。

根據報導，該名混血正妹與乙武洋匡相差20歲，雖然在一起的時候很開心，但是隨著交往的時間越來越長，兩人之間的差距也越來越大。

這次被周刊目擊到的年輕女性則是乙武洋匡的新女友，兩人也早已開始同居生活。乙武洋匡2022年3月搬進目前所住的大廈，當時還是單身，不過參議院選舉後，就經常能看到他與這名20多歲的年輕女性出入大廈，兩人疑似是從那時展開同居生活。

對此，乙武洋匡的經紀公司表示，這是他的私生活，因此不願對外發表回應。不過乙武洋匡先前曾在電視節目上坦言，自己目前沒有結婚意願，現在光是跟女友一起享受在一起的時光就很滿足了，不會結婚。