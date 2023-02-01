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北約祕書長與日本首相會談　批中國擴軍「威脅台灣」

▲▼北大西洋公約組織祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）與日本首相岸田文雄（右）會談。（圖／路透）

▲北大西洋公約組織祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）與日本首相岸田文雄（右）會談。（圖／路透）

文／中央社

北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格今天在日本首相官邸（行政中心）與首相岸田文雄會談後的聯合記者會上，痛批中國大幅增強包含核武在內的軍力威脅台灣。

日本時事社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）與岸田今晚舉行會談後，發表聯合聲明指出，對於持續侵略烏克蘭的俄羅斯及加強霸權主義行動的中國進行軍事合作一事，北約與日本同感憂慮。對於台灣局勢，聯合聲明強調台灣海峽和平穩定的重要性，盼問題能和平解決。

史托騰柏格與岸田都認為，北約與日本應加強安全保障合作，歐洲大西洋與印度太平洋的安全保障是不可分的。

日媒指出，這是劍指中、俄，因為中國持續增強軍備、俄羅斯對烏克蘭持續侵略。

史托騰柏格在聯合記者會上表示，俄羅斯對於烏克蘭的侵略戰爭不單是歐洲的危機，而是對世界秩序的挑戰。這與跨越大西洋的印度太平洋地區的安全保障環境也有關連，這地區所發生的事對北約來說也很重要。

他說：「中國包含核武在內，正大幅增強軍力，威脅著台灣。企圖掌控重要的基礎設設，並對北約及俄烏戰爭企圖散播假消息，中國並非我們的敵人，但有必要了解中國所帶來的課題有多麼大，北約與日本一定要加強合作因應才行。」

岸田在聯合記者會上表示，為了實現包含自由開放的印太在內的國際秩序的維持與強化，日本與北約都認為有必要加強合作。此外，在太空、網路等領域的合作也有待深化。

史托騰柏格表示，為了堅持維護自由與民主，北約與日本一定要團結，加強合作才行。

岸田與史托騰柏格會談後的聯合聲明譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。對於俄羅斯以核武恫嚇一事，聯合聲明發出警語說：「絕不接受不負責任的辯術，如果動用核武將承受國際譴責與嚴重的後果。」

針對中國在東海、南海擴大行動一事，聯合聲明記載：「任何地方都不允許憑藉武力或威壓試圖片面改變現狀。」

對於中國增強軍備一事，要求中國要提高國防透明度，以及藉由裁軍、核不擴散向國際社會提供合作。聯合聲明也明載北韓應該非核化及應儘速解決日人遭北韓綁架的問題。

日媒報導，岸田與史托騰柏格會談時表達看法指出，正考慮讓駐比利時的日本大使館兼北約政府代表部獨立出來。此外，也考慮定期參加北約參謀長會議。

岸田還向史托騰柏格說明日本去年12月修訂國家安全保障戰略等安保（國防）3文件。

對此，史托騰柏格表示肯定，並邀請岸田參加今年7月在立陶宛舉行的北約領袖會議。

上一次北約祕書長訪日是在2017年10月。史托騰柏格這次訪日主要是因為5月七大工業國集團（G7）領袖會議將在日本廣島市舉行，他認為有必要與擔任主席的岸田加強聯繫。

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