台中住宅大火！消防員衝入搶救...移工竟抓狂推人還想逃

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中市豐原區一處住宅今(1日)早上6時許發生火警，消防員趕到現場搶救火勢並搜索是否有受困民眾時，遭一名移工蓄意推擠倒地導致尾椎疼痛，後續由員警強制保護管束帶回所內，受傷消防員則前往醫院就醫。據了解，該名男子為越南籍逃逸移工。

▲台中豐原住宅火警，警消救援，遭受困移工推倒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中消防局指出，1日6點28分接獲通報，豐原區一處住宅發生火警，現場為2樓RC建物3樓鐵皮結構加蓋，2樓冒出濃煙，據員警表示2樓陽台有一名待救民眾，立即前往搶救。

▲屋內床墊一片焦黑。（圖／記者鄧木卿翻攝）

火勢於6點43分控制，6點46分撲滅，燃燒床墊約3平方公尺，於2樓搶救火勢人命搜索行動時，消防員於居室開門時，發現1名移工受困屋內，2名消防人員欲將移工救出時，遭待救移工蓄意推擠倒地，致謝姓消防人員尾椎疼痛，但仍合力強行將移工帶至一樓。

消防員表示，當時只有移工一人在屋內，沒有想要逃跑，沒想到把他拖出屋外後竟然反抗，甚至拿木棍揮舞、作勢傷害自己，消防員壓制不住，交給警察帶走，但中途又一度脫逃。該移工先安置在專勤隊，受傷謝姓消防人員前往醫院就醫。通知屋主還有翻譯後，經了解，該名抓狂男子是越南籍的逃逸移工。

▲移工緒激動拒絕評估處置，後續由員警強制保護管束帶回所內。（圖／記者鄧木卿翻攝）