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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民主國會30周年　王金平談「王柯體制」感謝柯建銘

▲▼游錫堃出席「民主國會卅年特展」開幕活動 王金平 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘與王金平今天在立法院活動擊拳致意。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院31日舉行「民主國會卅年特展」開幕活動，立法院前院長王金平應邀與會，致詞時特別感謝民進黨立法院黨團總召柯建銘協助推動各項法案，民進黨沒有柯，怎麼能夠讓這麼多法案順利通過？應要為柯鼓個掌，且自己主持過那麼多協商，「我認為沒有做錯」；而柯建銘也感性地說，「王柯體制」、「大喬小喬」有點像負面名詞，但中間道盡多少辛酸，是非常刻骨銘心的。

王金平今天談及，他自獲推選為立法院長後，最重要的任務就是落實法治，並讚揚在場的柯建銘過去協助推動立法院各項法案通過，也多虧過去每位立法委員依多數服從少數的民主精神，推動國會的各項工作，秉持尊重、包容、接納的態度完成協商，今天回想過去在立法院工作40多年的變遷，依然歷歷在目。

此外，王金平特別談及，他要舉兩個例子，一個就是國會議長「差一點被人做掉」（指馬王政爭），第二個就是太陽花學運，外界知道的太陽花學運，根本不是那麼一回事，真正的內容，現場可能也只有柯建銘了解。

柯建銘說，國會改革的關鍵人物除了李登輝，當然還有從黨外時期許多嚮往民主政治的人士，參加黨外街頭運動爭取民主，歷經了解嚴到國會完全改選，這些歷史依然記憶猶新。而他自國會全面改選後擔任立法委員至今的30年間，尤其是前總統陳水扁執政時期，民進黨身為少數執政黨，許多法案及預算案都需要積極與各黨團溝通，特別感謝王金平居中的許多協調。

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