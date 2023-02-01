爺爺長照費用每個月6萬元　26歲女崩潰求問「怎麼負擔得起」

▲台灣逐漸高齡化，長照議題層出不窮。（示意圖／Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

不少年輕人擔心年老後的開銷，已經開始規劃長照保險等事宜，一名女子指出，爺爺的看護費每個月就要5到6萬元，讓她疑惑「到底一般家庭或是獨生子女，怎麼負擔一個月5-6萬的長照」。

該名女子昨（31）日在PTT發文表示，她爺爺目前是攝護腺癌症末期，已經不太能行走，都是由奶奶照顧，但爺爺狀況不好，說話常常大小聲，奶奶每天把屎把尿、洗床單，身心靈都快要崩潰。

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原PO指出，他們開始看機構，發現不一定有位置，一個最便宜的約4萬元，雜費加上去也是5、6萬元，要請看護的話需要醫師證明，但看護每個月也要5、6萬元，「我今年26（歲）已經在想未來換我老了怎麼辦」，原PO最後疑惑地說，「到底一般家庭或是獨生子女，怎麼負擔一個月5-6萬的長照？」

網友則留言建議，「看護一個月不用5萬，請外籍看護每個月3萬多，拿爺爺失能證明就可申請」、「送機構大家都舒服啦，請看護還是會看到妳爺爺在那邊吵架」、「申請外勞跟機構費用補助，需要的文件是不一樣的，妳們可以兩個都申請」、「機構一個月5萬可以吧，還有補助可以申請，加上妳爺爺的退休金4萬元，扣掉基本不用額外花費」。