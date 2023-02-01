澳法破冰為烏克蘭生產砲彈　北約秘書長訪日強調援烏

▲澳洲防長、外長與法國防長、外長在巴黎會晤破冰。（圖／路透）



文／中央社

法國和澳洲30日達成協議，將聯手為烏克蘭生產砲彈，打破先前因潛艦合約造成的僵局。另一方面，北約秘書長史托騰柏格31日造訪日本期間，強調了支持烏克蘭的重要性。

●曾因潛艦合約鬧僵 澳法破冰同為烏克蘭生產砲彈

法國和澳洲30日在巴黎舉行部長級會議後宣布達成協議，將聯手為烏克蘭生產155毫米口徑砲彈，展現太平洋盟國之間設法修補關係的努力。

澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）2年前突然撕毀與法國合作建造12艘攻擊型（Attack-class）柴油動力潛艦的合約，轉而向美國和英國購買核動力潛艦，觸怒巴黎當局；如今澳法雙方達成上述協議，邁出了小而別具象徵意義的一步。

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）與外交部長柯隆納（Catherine Colonna）在巴黎會晤澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）及外長黃英賢（Penny Wong）後，勒克努在聯合記者會上說，「兩國將聯手製造數千枚155毫米口徑的砲彈來協助烏克蘭」，希望今年第一季就能開始交付。

馬勒斯說：「澳洲具備一些獨特的能力，澳法兩國在供應這類彈藥方面可以攜手合作。」

勒克努補充說，根據這項協議，兩國將一同承擔軍援烏克蘭砲彈的成本，155毫米口徑砲彈將由法國武器製造商奈克斯特系統公司（Nexter）負責生產，火藥則由澳洲提供。

4人極力強調，澳法兩國已經走出2021年的潛艦風波。柯隆納說：「我不會再談及那個話題。」

●北約秘書長訪日 強調支援烏克蘭重要性

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）31日談到俄羅斯侵略烏克蘭時說，如果俄國勝利的話，將成「使用軍事力量就能達成目標」的危險訊息，強調支援烏克蘭的重要性。

正在日本訪問的史托騰柏格31日前往埼玉縣的航空自衛隊入間基地，參觀包括日本自產的C-2運輸機等裝備。

基於C-2運輸機曾負責運送日本支援烏克蘭的物資，史托騰柏格向航空自衛隊員們說，「非常感謝（你們）支援烏克蘭」。

▲美國總統拜登表示，不會提供F-16戰機。（圖／路透社）



●拜登不支援烏克蘭F16 法荷考慮提供戰機

美國總統拜登30日表示，他不會將F-16戰機運送到烏克蘭以助對抗俄羅斯侵略，但他會訪問重要的盟友波蘭。法國和荷蘭則表示，不排除提供烏克蘭戰機的可能性。

烏克蘭領導階層先前說，他們最近希望得到的武器包括戰機。拜登在白宮被記者問到是否贊成運送戰機時說「不」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，他不會排除運送烏克蘭戰機的可能性，但也警告別讓衝突有升高的風險。

馬克宏在與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）會談後表示：「原則上不排除任何可能性。」呂特說：「沒有禁忌，但這將是一大步。這根本不是F-16的問題，而是（烏克蘭）沒有要求。」

●軍援烏克蘭抗俄 挪威防長：會盡快提供豹2戰車

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，挪威國防部長葛拉姆（Bjorn Arild Gram）30日說，挪威會「盡快」把國內的德國製豹2式（Leopard 2）主力戰車運往烏克蘭，時間可能是3月下旬，但數量還不確定。

挪威擁有36輛豹2戰車，但尚未透露要提供多少輛給烏克蘭。

葛拉姆告訴法新社：「我們還沒有確定數量。」他還說：「重要的是，我們跟合作夥伴密切協調配合，如此一來這項援助才能對烏克蘭發揮真正的作用。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）過去數個月一直要求西方國家提供主力戰車，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）上週表示，柏林當局計畫於3月底或4月初提供烏克蘭14輛豹2戰車。

▲俄羅斯外交部表示，習近平將出訪莫斯科。（圖／路透）



●俄烏戰爭將滿週年 俄羅斯稱習近平春季訪莫斯科

俄羅斯外交部30日表示，中國國家主席習近平將於春季到俄羅斯進行國是訪問。由於2月24日是俄羅斯入侵烏克蘭1週年，習近平的訪問一旦成行，恐將使中國受到外界側目。

綜合俄羅斯衛星通訊社及塔斯社報導，俄羅斯外交部對此還表示，習近平這次訪問俄羅斯，將成為俄中兩國關係的「頭等大事」。

根據報導，俄羅斯外交部在聲明中表示，俄中兩國在新的一年將攜手努力，進一步加強和推進雙邊關係。「眾所周知，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已邀請中國國家主席習近平在春季進行國是訪問」。

隨著中國不斷優化防疫措施，俄方期待俄中之間的各級面對面接觸和交流能夠恢復。

俄羅斯新聞報（Vedomosti）先前報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅將於2月訪問莫斯科，並將會見蒲亭。外界認為，王毅訪俄可能與習近平未來一旦訪俄的準備作業有關。

●烏克蘭軍隊涉使用人員殺傷地雷 人權團體籲調查

烏克蘭軍隊被控在俄羅斯部隊占領烏東城市伊久姆（Izium）和附近地區時，使用數以千計的人員殺傷地雷（Anti-personnel mine/landmine），倡議團體人權觀察（Human Rights Watch）31日呼籲基輔當局調查。

人權觀察去年也發布3項報告，指控俄軍2022年2月入侵後，在烏克蘭多地布設人員殺傷地雷。

人權觀察武器部門主任古斯（Steve Goose）指出：「烏克蘭軍隊似乎在伊久姆周遭廣泛布設地雷，導致平民傷亡，構成持續風險。」

「俄軍不斷使用人員殺傷地雷，在烏國各地犯下暴行，但這不代表烏克蘭可以名正言順使用這些禁用的武器。」