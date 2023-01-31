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發財了！12生肖2月運勢曝　命理師：「這類人」財運超旺

屬鼠的人在2月份桃花開，有機會脫單。（示意圖／翻攝自pexels）

▲屬鼠的人在2月份桃花開，有機會脫單。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

即將邁入2月份，「感應占卜師」王妙坤，就以多年命理經驗，分析12生肖運勢，他表示這個月許多生肖仍有許多事情要注意，並指出有幾個生肖要抓住機會，讓自己運勢上升，甚至有機會脫單，尤其屬牛的人2月財運超旺，會有許多額外的收入，讓自己的荷包大進帳。

屬鼠的人：

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屬鼠人在2月份，容易不小心有觸法或與人發生糾紛的可能，小則交通違規被開罰單，大則與人結怨上警察局，因此本月在行事作風上，宜保持低調，遇到問題多忍讓為佳，工作及財運上維持平順，能夠一如往常按部就班的進行，若是非固定薪資的人，可以憑藉自己的努力，獲得相等的報酬，不會有被壓榨的情形產生，在感情運勢上，就有較為風光的展現了，有機會透過親友介紹或是工作場合上認識異性，桃花相當旺盛，如果還是單身的你，可以利用這個月的桃花運，好好的物色對象。

幸運數字：33　吉祥方位：西南

屬牛的人：

屬牛人在2月份，財運相當不錯，能夠有許多額外的收入，讓自己的荷包大進帳，不過你的野心更大，所以可能會感到有點不滿足，其實這些收入，已經很不錯了；另外值得注意的是，如果還是單身的你，尤其是到了適婚年齡，很可能會被家長催婚，而新婚夫妻，則會被催促趕緊生孩子，所以請你提早做好心理準備，想一個圓滿的說詞來面對長輩。雖說屬牛人的財運不錯，但理財上不適合追加選項，或是投入更多的資金，因為本月還帶有破財的危機，因此先暫時把錢存入銀行，保守處理為佳。

幸運數字：26　吉祥方位：北方

屬虎的人：

屬虎人在2月份，容易遭遇到感情劫煞，若是有對象的人，就請你安分守己，不要節外生枝，能保平順，若是單身者遇到心儀的對象時，則要多加注意，對方會是一個外貌姣好的人，在各方面都能吸引著你，如果不小心陷入戀情之中，你會慢慢發現，對方的心思很深，常讓你猜不透，而且性情激動暴躁，相處下來容易起口角爭執，若是談分手，才會發現對方原來是恐怖情人，讓你精神備受折磨，因此本月最好避免談感情，以免去煩惱。工作運勢相當平順，美中不足的是你缺乏動力，如果能打起精神，則會有一番作為。

幸運數字：32　吉祥方位：西方

屬兔的人：

屬兔人在2月份，能夠過得非常寧靜清幽，很多煩惱都會逐漸看開而不執著，心靈層次有機會更提升一層，而心中的平靜以及對事物的看淡，會讓你變得更輕鬆，因此本月也非常適合來場說走就走的旅行，可以在途中啟發許多靈感，讓自己的磁場能量得到補充。在工作上，本月可以勇於表達自己的意見，因為你的心思變得非常靈敏，可以看得透徹，發現問題的癥結點，如果將建言提供給長上，將會獲得刮目相看的讚賞，感情部分，本月尚無適合的人選出現，所以先把感情放一邊，以工作事業為主較佳。

幸運數字：41　吉祥方位：東北

屬龍的人：

屬龍人在2月份，感情桃花上，非常的旺盛，很容易就遇到自己喜歡的人，對方會是一個彬彬有禮，談吐都很優雅的人，但對於有伴侶的人來說，卻是非常危險的一件事，你很有可能會因為受不了誘惑，一時衝動就發生了不該發生的事，不僅讓另一伴感到失望，自己也會懊惱不己，最後只能借酒澆愁，卻無濟於事，奉勸要多克制自己的心性，別鑄成大錯。在工作上要小心合作夥伴，同事之間有相互競爭的狀況，如果遇到問題，不要和對方爭吵，請通知主管來決斷，才不會讓事情變得更複雜。

幸運數字：20　吉祥方位：西南

屬蛇的人：

屬蛇人在2月份，會變得非常沉穩，好像感覺心事重重，對外在的一切都不感興趣，沒有熱情的樣子，其實此時的你，正在積蓄能量，你的思緒千變萬化，不斷編織各種創意和想法，這個月的你，外表看似慵懶，內心卻是非常活耀，能夠組織出長遠偉大的計畫方案，請多利用本月敏銳的思考能力。這個月也非常適合出遊，能夠藉此感受到心靈的提升，讓自己有更多的啟發。財運上可以考慮小額的短期投資，例如股票、黃金、外匯等，雖然不是巨額獲利，但那種短期的刺激，會讓你感到相當滿足。

幸運數字：6　吉祥方位：北方

屬馬的人：

屬馬人在2月份，充滿著鬥志，會有一種重獲新生的感覺，你將擁有一股衝勁的力量，想要吹起號角向全世界挑戰的衝動，在工作運勢上，能夠有所斬獲，漸漸打開一條出路，越走越順遂，而財運也會逐漸旺盛起來，滿滿的幸福感將圍繞在你左右，感到非常愉悅，但在美麗的景色之下，你必須注意自己的言行舉止，所謂人紅是非多，切勿變得自大和膨脹，否則將會功高震主，讓自己持續前進的機會被剝奪。在健康上，要多多注意腳的保暖，因為血液循環不好，容易有冰冷的情況產生。

幸運數字：15　吉祥方位：西北

屬羊的人：

屬羊人在2月份，無論生活上、感情上，或是工作事業上，將面臨相當多的選擇和誘惑，三心二意的你，什麼都想去爭取，什麼都不願意放過，而你也確實可以從中嚐到甜頭，但是這種貪心的獲得並不會長久，最終會讓你步上痛苦的後果，嚴重時更會惹上官司是非等惱人的狀況，所以切記不要走偏路，不要選擇投機的方式，感情上更不要出軌，否則一定會被抓包。建議本月要安分守己，修養心性，拒絕各種非正當管道的誘惑，有空也可以到廟裡走走，感受一下莊嚴的氣氛，讓自己的心神更為穩定。

幸運數字：19　吉祥方位：西北

屬猴的人：

屬猴人在2月份，運勢相當不錯，工作事業上都會有不錯的的靈感，處理事情時，也可以很順利的解決，而自己的意見，也能夠被採納，此外，貴人會常在左右，舉凡親朋好友或同事之間，都會很樂意的給予幫助，讓你在這個月的心境上，感到非常如意滿足，不過財運則是持平，雖然沒有太多突出的成果，但是心中則是有運用或整合資產的想法，可以好好把握這個月的靈感，能夠找到合適的方式來理財，身體健康上，很容易受到風寒，要多注意呼吸系統、支氣管等問題，小心不要感冒了。

幸運數字：34　吉祥方位：北方

屬雞的人：

屬雞人在2月份，工作事業上非常適合與人合夥投資，或是與人合作，共同開發新的項目，同事間都能保有相當良好的互動，若是學生在學習上，則能茅塞頓開，讓長久難以理解的科目，變得簡單明瞭，屬雞人在本月會感到整個世界，好像繞著自己在轉，能夠掌控許多事情而不會有突發變化，唯獨在投資理財上，要格外當心，千萬不要貪心，不可超額借貸，或有買空賣空的行為，因為雖然有好運勢，但沉重的壓力，會讓你無法面對，最後讓自己有破財的危機，建議知足常樂，勿冒險投機。

幸運數字：21　吉祥方位：東北

屬狗的人：

屬狗人在2月份，如果曾經被小人陷害，或是蒙受冤屈，本月有機會可以水落石出，洗清自己的委屈，若是過去與人有誤解，或是不小心傷害到他人，也可以利用這個月，去和對方溝通，有機會能冰釋前嫌，恢復過往的關係，財運上要恭喜屬狗人了，特別是論件計酬或業務類型工作的人，這個月有望業績大躍進，能夠接下幾筆不錯的案件，或是簽訂幾張令你相當滿意的合約，請利用這個月勤加努力，財運自然會滾滾而來。本月非常適合進修學習，或是多看看書，能夠從中得到許多心靈上的充實。

幸運數字：12　吉祥方位：西南

屬豬的人：

屬豬人在2月份，容易有意志消沉的情況產生，可能是剛過完農曆新年不久，身心還處於悠閒的狀態中，因此對於工作上的事物缺乏衝勁，意興闌珊的你，甚至會有逃離工作崗位的想法，建議可以到廟裡參拜，感受一下莊嚴的氣氛，讓自己收收心，重新拾回動力。而在感情上，則是桃花滿滿，有機會遇到喜歡你，而你也喜歡的人，如果感情逐漸加溫，請做好防護措施，以免還沒有名分，就先得貴子，健康上要多注意生活作息，本月的肝臟易有氣虛的狀況，若是習慣小酌的人，也盡量避免飲酒。

幸運數字：27　吉祥方位：東方

《CTWANT》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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