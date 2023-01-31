　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前夫騙光積蓄！女星變單親媽媽　宣布「下海陪酒」：為了孩子

▲▼前夫騙光積蓄！女星變單親媽媽　宣布下海陪酒。（圖／翻攝小林香菜IG）

▲小林香菜被前夫騙光積蓄，獨力扶養不到1歲的孩子。（圖／翻攝小林香菜IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本偶像女團AKB48前成員小林香菜日前爆出跟老公離婚，積蓄都被對方騙光。對了撫養不到1歲的孩子，她發文透露，深思熟慮後決定下海陪酒，也希望粉絲可以支持她。

小林香菜30日發文表示， 她工作多年存下來的錢都被前夫騙走，除了平時生活的費用之外，還有稅收、帳單等要支付，因此在身邊親友的支持下，決定到東京六本木的私人招待所去陪酒。

小林香菜表示，她知道這類型的工作會引來許多爭議，但成為單親媽媽後，不論要擔心、煩惱的事有多少，都會為了孩子努力下去，「這是經過深思熟慮得出的結論」，也希望粉絲可以繼續支持著她。

▲▼前夫騙光積蓄！女星變單親媽媽　宣布下海陪酒。（圖／翻攝小林香菜IG）

▲小林香菜宣布下海陪酒，希望粉絲知道後可以繼續支持她。（圖／翻攝小林香菜IG）

據悉，小林香菜2006年於AKB48出道，2016年從AKB48畢業，2003年跟男友白岩伸也結婚生子，但男方2022年因詐欺而被逮，假富豪的身分因此被揭露，雙方也於今年1月16日宣布離婚。

小林香菜在推特的PO文已有20多萬次查看，許多網友紛紛留言加油，「支持妳！請照顧好妳的身體」、「請照顧好自己的身體，不要太勞累了。我有孩子，所以我支持妳、「我會繼續支持為孩子和自己努力的小香菜」、「我支持妳！不要自責傷害自己。在晚上工作會喝酒，請先為妳的健康加油」。

ET快訊
敖犬「帶空姐女友回老家」見媽媽！　她曝貼心舉動
活在性侵煉獄！她多次遭「狼父拖進房」　腹痛才知懷孕
羅小白消失信義區「很多人沒公德心」　喊話文化局
12生肖2月運勢曝　命理師：「這類人」財運超旺
快訊／22人爽中百萬「春節大紅包剩32組」　大樂透連槓下期1
8歲妹聽不到呼叫聲！醫狂吸2分鐘　結果驚呆了
新北男「開槍出氣」！　警方到場傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度「賤民」80年來首度進廟祈福　警方大陣仗保護

中國外交部回應「美中2025軍事衝突論」：停止製造新的台海緊張

IMF公布2023全球預測　先進經濟體僅英國負成長

前夫騙光積蓄！女星變單親媽媽　宣布「下海陪酒」：為了孩子

曾示警陸2027年攻台　美前印太司令戴維森訪台

蔡英文與「捷克準總統」通話　中國外交部：嚴重干涉中國內政

普丁前文膽預言：俄羅斯可能發生「軍事政變」　就在未來12個月內

「首相長子」遭爆搭公務車買禮品　岸田文雄：執行公務

荷蘭限制「半導體設備」出口中國　中國外交部：霸凌、霸道行徑

美國公布2022惡名市場名單　蝦皮淘寶入列

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

黑貓仰躺踩「空中腳踏車」　ㄎㄧㄤ臉神祕行為超喜感　

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

年假7天苦忍哥愛的抱抱　保母貓眼神死：開學沒？

印度「賤民」80年來首度進廟祈福　警方大陣仗保護

中國外交部回應「美中2025軍事衝突論」：停止製造新的台海緊張

IMF公布2023全球預測　先進經濟體僅英國負成長

前夫騙光積蓄！女星變單親媽媽　宣布「下海陪酒」：為了孩子

曾示警陸2027年攻台　美前印太司令戴維森訪台

蔡英文與「捷克準總統」通話　中國外交部：嚴重干涉中國內政

普丁前文膽預言：俄羅斯可能發生「軍事政變」　就在未來12個月內

「首相長子」遭爆搭公務車買禮品　岸田文雄：執行公務

荷蘭限制「半導體設備」出口中國　中國外交部：霸凌、霸道行徑

美國公布2022惡名市場名單　蝦皮淘寶入列

小心！別打翻友誼的小船　12星座地雷區在這裡

領航猿擊潰「傷了高國豪」的攻城獅　主場8連勝平聯盟紀錄

楊勇緯超拚！年初五就開練　晚間啟程拚今年首站巴黎大滿貫賽

胡錫進稱3條件打贏台海戰爭　矢板明夫：難道我們誤會胡主編了？

認愛不到半年…敖犬「帶空姐女友回老家」見媽媽！她曝貼心舉動

印度「賤民」80年來首度進廟祈福　警方大陣仗保護

老爸太粗心！超商領完包裹開車閃人　女兒慘遭丟包傻愣原地爆哭

羅小白消失信義區「很多人沒公德心」　喊話文化局改制：浪費用心

養豬場丟15豬屍進蓄水池！近千戶居民春節「連喝6天屍水」

今晚22人爽中百萬「春節大紅包剩32組」　大樂透連槓下期1.2億

直播主賣鍋蓋強調不會破　拿鎚狂敲測硬度...結局GG

國際熱門新聞

前夫騙光積蓄！女星宣布「下海陪酒」

正妹網紅病逝！「腳上長黑痣」竟罹癌

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

日本最新「刷卡爆買王」　台人NO.1

新聞系正妹慘死！遭男同學「性侵後斷脖」

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

17歲高中生舔迴轉壽司醬油瓶！壽司郎要告了

馬克宏聽到台灣眼前一亮：請給法國半導體

29歲女假扮女高中生　成功上學4天

未婚夫酒駕　她噴飛亡「腹中胎兒被撞出」

日本長野雪崩　31歲美國滑雪好手喪命

「水管疏通劑」溶解嬰屍！23歲女產子後棄屍置物櫃

釣魚釣到鱷魚　男遭拖入水中活活咬死

俄外交部宣布：習近平今春將訪莫斯科

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

快訊／胡歌無預警宣布已婚當爸！「女兒剛出生」

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

宋仲基離婚宋慧喬「4個月後愛上現任妻」　網抓出時間軸：心疼前妻

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

星巴克1／31起連續15天買一送一

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面