前夫騙光積蓄！女星變單親媽媽　宣布「下海陪酒」：為了孩子

▲小林香菜被前夫騙光積蓄，獨力扶養不到1歲的孩子。（圖／翻攝小林香菜IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本偶像女團AKB48前成員小林香菜日前爆出跟老公離婚，積蓄都被對方騙光。對了撫養不到1歲的孩子，她發文透露，深思熟慮後決定下海陪酒，也希望粉絲可以支持她。

小林香菜30日發文表示， 她工作多年存下來的錢都被前夫騙走，除了平時生活的費用之外，還有稅收、帳單等要支付，因此在身邊親友的支持下，決定到東京六本木的私人招待所去陪酒。

小林香菜表示，她知道這類型的工作會引來許多爭議，但成為單親媽媽後，不論要擔心、煩惱的事有多少，都會為了孩子努力下去，「這是經過深思熟慮得出的結論」，也希望粉絲可以繼續支持著她。

▲小林香菜宣布下海陪酒，希望粉絲知道後可以繼續支持她。（圖／翻攝小林香菜IG）



據悉，小林香菜2006年於AKB48出道，2016年從AKB48畢業，2003年跟男友白岩伸也結婚生子，但男方2022年因詐欺而被逮，假富豪的身分因此被揭露，雙方也於今年1月16日宣布離婚。

小林香菜在推特的PO文已有20多萬次查看，許多網友紛紛留言加油，「支持妳！請照顧好妳的身體」、「請照顧好自己的身體，不要太勞累了。我有孩子，所以我支持妳、「我會繼續支持為孩子和自己努力的小香菜」、「我支持妳！不要自責傷害自己。在晚上工作會喝酒，請先為妳的健康加油」。