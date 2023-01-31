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普丁前文膽預言：俄羅斯可能發生「軍事政變」　就在未來12個月內

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁的前文膽預言，未來12個月俄羅斯會發生軍事政變。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

普丁前任演說稿撰寫人加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）30日表示，隨著烏克蘭戰爭的繼續進行，俄羅斯有可能發生軍事政變，而且就在未來的12個月之內，並且可能取消原定於2024年3月舉行的總統選舉。

根據CNN報導，轉任為政治分析師的加利亞莫夫表示，隨著俄羅斯在烏克蘭的損失越來越大，而且該國正經歷西方制裁帶來的困境，俄羅斯人將會找個「責備的對象」。

加利亞莫夫指出，俄羅斯經濟正在惡化、戰爭失敗、越來越多的遺體返回俄羅斯，因此俄羅斯人將遇到更多困難，他們將試圖找到「為什麼會發生這種情況的解釋」，他們會回答自己，「好吧，這是因為我們的國家是由一個老暴君、一個老獨裁者統治的」。

加利亞莫夫說，那一刻可能會在未來12個月內到來，因為國家出現了一個真正「令人討厭的不受歡迎的總統」，而且戰爭真的不受歡迎，平民需要為此流血，此時此刻，政變成為一種可能性。

加利亞莫夫還認為，普丁可能會取消原定於 2024 年 3 月舉行的總統選舉，從他的行為來看，當他在「不必要的事情上」升級時，他可能真的會取消選舉。

加利亞莫夫說，如果不能戰勝烏克蘭，他將面臨來自俄羅斯人民的為難，如果他「不強壯」，俄羅斯人也不需要他，他可能真的會宣布戒嚴並取消選舉。

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