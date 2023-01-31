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北約祕書長警告：普丁集結20萬大軍！　「開戰1周年」恐發動猛攻

▲▼ 北約祕書長斯托騰伯格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲ 史托騰柏格目前出訪南韓。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭情報指出，俄羅斯可能在2月24日開戰一周年當天發動新攻勢。北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也警告，沒有任何跡象顯示俄國總統普丁有意和平解決衝突，且正集結至少20萬兵力，準備大規模進攻。

普丁傳出正為新一波大規模攻勢做準備，可能發動閃電戰猛攻，試圖透過佔領基輔贏得戰爭。而烏克蘭官員擔心，這波襲擊可能發生在2月24日開戰一周年當天。

史托騰柏格對此未透露更多細節，但重申西方持續軍援烏克蘭的必要性，並向全世界示警，應做好長期準備，且不讓俄羅斯獲勝極為重要，因為一旦戰勝將賦予普丁更多權力，讓世界更加危險。

現正出訪南韓的史托騰柏格警告，只要普丁仍相信自己能戰勝，就不會坐下來談判，「我們沒有看見任何跡象表明普丁和莫斯科當局正為和平做準備，且正好相反，我們看見他們正準備更多攻勢，動員更多士兵，超過20萬，甚至可能更多」，「最重要的是我們沒有看見任何普丁改變入侵總體目標的跡象，而這個目標就是控制鄰國烏克蘭。只要這種情況持續，我們就需要做好長期準備。」

他認為，迫使普丁重回談判桌的唯一方法就是繼續軍援烏克蘭，「我們所知的是，談判桌上發生的事與戰局密不可分，且完全取決於戰場局勢。因此若我們真的希望烏克蘭作為一個歐洲主權獨立國家取得勝利，那我們現在就需要支持他們，今日的軍援將使明日達成和平協議變得有可能。」

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