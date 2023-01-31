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西方援烏豹2主戰車　俄「霸氣灑錢」激勵軍人：毀一輛送200萬元

▲▼豹2坦克、Leopard 2、豹2主力戰車。（圖／路透）

▲西方國家宣布軍援烏克蘭豹2坦克等先進的主力戰車。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

西方國家接連宣布將軍援烏克蘭豹2（Leopard 2）、挑戰者2（Challenger 2）與M1艾布蘭（M1 Abrams）等主力戰車，可能使烏軍獲得巨大優勢。然而，俄羅斯如今將向摧毀西方戰車者施予重賞，有企業霸氣喊出500萬盧布（約新台幣215萬元）的賞金，地方政府也拋出最高300萬盧布（約新台幣129萬元）的懸賞承諾。

據路透社報導，烏俄戰爭進入第12個月，美國、德國與英國等數個西方國家準備在未來幾個月內向基輔運送數十輛先進的主力戰車，增強烏克蘭的軍事能力。克里姆林宮批評這是升級衝突的危險決定，克宮發言人佩斯科夫還警告，這些坦克將在戰區前線「燃燒」。

如今，俄羅斯生產能源工業支撐劑的化工企業「Fores」祭出重賞，在烏克蘭摧毀或擄獲第一輛德製豹2坦克或美製M1坦克的俄軍官兵將可獲得500萬盧布獎金，之後每摧毀一輛都將各獲得50萬盧布（約新台幣21.5萬元）。Fores還加碼承諾，若西方國家將F15或F16戰鬥機交付烏克蘭，公司願支付高達1500萬盧布（約新台幣645萬元）給擊落首批戰機的軍人。

另據《莫斯科時報》報導，西伯利亞的外貝加爾邊疆區地方首長奧西波夫（Aleksandr Osipov）也在上周簽署行政命令，只要參加在烏克蘭「特別軍事行動」的居民繳獲豹2坦克就可獲得300萬盧布賞金，繳獲M1坦克或其他北約主力戰車則可拿到150萬盧布（約新台幣64.5萬元）。俄羅斯地方志願團體也為摧毀烏軍坦克、飛機等重型武器，提供最高30萬盧布（約新台幣12.9萬元）的一次性報酬。

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