掐死馬國女大生！兇嫌喊：被托夢要講實話　嗆法官大翻供一次看

記者黃宥寧／台北報導

30歲男子陳柏諺與馬來西亞籍蔡姓女大生認識僅5天，不滿蔡拒還贊助「自創品牌費用」9萬9999元竟狠心將人勒斃，被依殺人罪起訴，羈押迄今110天，法院今（31日）開庭，陳大翻供否認殺人，辯稱是蔡女邀他「一起長眠」，更當庭表示「恨蔡女雙親」，檢方則認他視人命為草芥，有永久與社會隔離必要具體求處死刑。

陳男今戴藍色毛帽穿囚衣從台北看守所被提解至法院開庭，否認殺人僅認「加工自殺」，他稱一直都沒有殺蔡女意思，並說「看到蔡女爸媽沒來，但我還是想說『伯父、伯母，都怪我，沒有保護好她』」都是2人不孝順造成的。他解釋，案發是蔡女約他一起去死，同時更向蔡女爸媽道歉，「因父母真的很無辜」；但話鋒一轉強調「當天聽蔡女說的一些點，其實我滿恨伯父、伯母（蔡女雙親）」及胞弟，為什麼要讓XX（蔡女名字）這麼痛苦，都沒發現她在台發生的事，正當他講到欲罷不能時，遭法官制止，並問對起訴內容有意見。

陳開始冷靜且詳說，購買普拿疼等藥物及搜「殺女友為度她成佛」等文章，是自己想自殺，都與蔡女無關，這是兩碼子事，並說去年10月6日與蔡以IG聊天相約7日約會，不是因為匯了9萬9999元後又討回來遭拒才心生不滿。

他說，10月13日案發當天，蔡女要求他拿刀捅進其心臟，想像洋娃娃一樣在衣櫃坐著，當下也勸她，法官提出疑問為何與偵查、移審所述不同，他竟不耐煩回「所以我得從頭開始說你才懂」。陳回憶說，遇到蔡女前已經離開原本公司，後來2人戀愛覺得要找工作，因此在104徵才網投履歷到「宏泰機構」應徵工地主任也認為應該會上。

陳還指出，10月12日到蔡女租屋處，2人恩愛完開始聊天，蔡女提到不想做直播，之前沒男友被粉絲場控、文字佔便宜都還好，但現在有他了，就覺得滿噁心，蔡女又抱怨大學恐怕又要延畢，但若延畢一定會被爸爸打死，因此他聽完後心疼向蔡女說「我的薪水可以支持妳」，未來可以到上海開事務所，加上蔡女不想回馬來西亞，但又擔心他會跟女員工出軌，就像陳和前女友一樣不要她。

陳接著說，女友深情對他說第一次遇到懂她的人，不會逼她，希望不要阻止她自殺，並邀一起「長眠」，要求他拿切西瓜的水果刀刺進心臟，但他不敢，後來決定「掐頸」，他更稱戶頭有16萬，10萬匯給蔡女，6萬要給父母辦自己後事，2人一起離世。

他更說，2人整晚都在試各種掐法，更被蔡認真神情嚇到，加上自己過去也有尋短念頭，因此在當下氛圍掐蔡女頸部多次，也向蔡說若想停止就雙手合十，蔡女被掐頸感到疼痛，陳停手問「妳剛剛看到什麼？」蔡女說「想到小時候不愉快，家人會趁她不在家偷闖房內翻閱其書本等，像人生跑馬燈」接著要求陳大力掐，他也唸佛號，讓蔡可以前往極樂世界。

陳繼續說，停手後，蔡女要求他唱五月天「戀愛ING」、江蕙的「家後」，還說「老公你要開心點」接著手掐後，蔡女說自己看到白色的光，很溫暖，還有觀音娘娘，接著又要求掐一次不要停，陳則大力掐並用抱枕蓋臉，數分鐘後蔡女就毫無掙扎死亡，接著拿蔡的IPAD播放佛經並蓋上被子。

陳接著有些激動說，蔡女有三分之一的錯、自己有三分之一的錯、父母也有三分之一的責任，因為他們逼她來台唸大學，他更說，在看守所時夢到蔡女托夢，他向蔡女說自己壓力很大，蔡女則在夢中說「那你就說實話」，同時他想到父母以為他是殺人犯從南投搭車來回6小時，因此決定說實話，編造9萬9999元贊助款是為了不想讓芝妍父母生氣不讓他們冥婚。

陳辯護人則說，希望勘驗警方秘錄器、測謊並函詢法醫研究所疑點，且稱案發時均未聽到爭吵聲，案發後陳男在現場放佛經，與一般蓄意殺人常情不符，且蔡女過去曾有輕生紀錄，並抨擊檢方是畫好目標才開始找證據。

公訴檢察官指出，蔡女計畫畢業後決定返回馬來西亞，不可能與陳男謀為同死，陳卻將人命視為草芥，殘忍殺害年輕生命，迄今試圖推卸責任，蔡女家屬也透過律師表示陳男應與社會永久隔離，因此求處死刑。