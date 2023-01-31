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獨／海龜救傷吃力不討好！海大保育研究室不再承接案件

▲▼海大海洋生態暨保育研究室宣布今年起，不再承接海龜救傷計畫。（圖／海大）

▲海大海洋生態暨保育研究室宣布從今年起，不再承接海龜救傷計畫。（圖／海大海洋生態暨保育研究室提供）

記者許敏溶／台北報導

長期投入海龜救傷的海洋大學海洋生態暨保育研究室（海大海龜研究室），由於經費不連續、被認為對海龜專業能力不足等三大原因，在臉書宣布從今年起，不再承接海龜救傷計畫，《ETtoday新聞雲》致電獲得研究室證實，坦言研究室僅有6人，去年協助處理海龜救傷近百起，目前還呈現負債，超時工作還被質疑不專業，故討論後決定不再承接海龜救傷，但仍會協助轉介到相關單位。

海大海龜研究室從1992年起進行海龜調查，並從10年前投入海龜救傷，但日前卻在臉書上宣布，進行多次討論、開會，決議從今年起不再接受有關海龜救傷計畫，主因有三，包括「不連續的經費；被認為對海龜專業的能力不足；為了讓重視海龜的專業熱情能夠持續不滅」。

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消息公布後引發網友留言熱議，網友直言「難過，希望更多人重視生物多樣性」、「野生動物救傷跟保育一直是吃力不討好的事情，辛苦了」、「無毛的總是悲慘可憐」、「政府補助流浪動物，忽略最該重視的野生動物」。

《ETtoday新聞雲》致電海大海龜研究室並獲得證實，研究室表示，從10年前投入海龜救傷，近年海龜救傷案件大增，去年全台就有239起海龜救傷案件，其中96起是研究室參與，但研究室僅有6名人力，卻要負責全台4成海龜救傷案件，但去年經費僅180萬元，就算有小額捐款與學校設立校務基金善款專戶，一年經費也僅有200多萬。

研究室進一步表示，200多萬經費，要用在人力、醫療（耗材與藥劑）、交通、水電等方面支出，根本入不敷出，尤其去年海龜救傷案件多，開銷也大，所以去年的費用，仍有很多費用尚無法核銷，研究室目前處於負債狀態中，更讓人無奈的是，儘管研究室從1992年就開始做海龜調查，卻還被質疑專業性不足，研究室研究生超時工作，卻被這樣批評，所以最終討論決定從今年起不再承接海龜救傷計畫。

不過，海大海龜研究室表示，民眾若向研究室通報海龜救傷案件，研究室仍會轉介到其他單位，若民眾想進一步了解研究室不再承接海龜救傷計畫的更詳細原因，可以到研究室的臉書上觀看。
 

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