不同調？民眾黨質疑陳內閣換湯不換藥　柯文哲卻喊：全換才戰略錯誤

記者袁茵／台北報導

準行政院長陳建仁日前公布內閣完整人事，台灣民眾黨30日質疑，舊內閣留任達77％、女性閣員比例僅17％，「換湯不換藥怎麼帶領台灣開創新局？」然而民眾黨主席柯文哲卻不同調，認為「不需要為換而換」、「全部換掉才是戰略錯誤」。

▲柯文哲於台大任職最後一天步行上班。（圖／記者林敬旻攝，下同）

卸下台北市長身份、重返台大醫學院任教的柯文哲，因為辦理提前退休，31日是到台大上班最後一天，2月將全部投入到民眾黨主席身份，備戰2024總統、立委選舉。

柯文哲31日上午7時準時從家裡出發，準備步行到台大醫學院上班，針對未來將專心於黨務身上，是否做好美國行、後續生涯規劃準備？柯文哲表示，「還沒有、還在想」，很多事情都要做，但現在還沒完全想好。

至於媒體評論柯文哲做「民眾黨版宋楚瑜」，柯文哲回應，2000年後台灣歷史上確實出現新黨、親民黨、台聯和時代力量，他也在研究如何不重蹈覆徹，至今跟對方不一樣的是民眾黨民調慢慢上升，其他4個黨則是成立當時民調最高、之後慢慢掉，「我們還是會思考這問題，然後做個突破。」

關於近期內閣改組議題，外界質疑衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲等人該換卻沒換？柯文哲認為，「不會啦！薛瑞元還好。」薛瑞元是技術幕僚、四平八穩，講話比較符合媒體要求，做事也不會有什麼問題。

而此次內閣留任佔多數，是否覺得「新瓶裝舊酒」？柯文哲稱，「也不需要為了換而換，如果還可以，且剩下一年半時間，全部換掉才是戰略錯誤。」

另外，針對陳建仁用借調身份去行政院，外界質疑貪高薪？柯文哲說，依法行政就好了，規定是如何就如何，不要破壞規則即可。

不過，柯文哲稱內閣全換是戰略錯誤的說法，似乎跟民眾黨內不同調；民眾黨30日透過臉書表示，新內閣宣稱「溫柔堅韌」，然而內閣名單公布，民眾才發現所謂溫柔，是蔡政府終於願意提高女性閣員比例，所謂「堅韌」則是部會官員雷打不動，近8成留任，「換湯不換藥怎麼帶領台灣開創新局？」