新北彩券行傳「尖叫巨吼」被報警　6同學車拋錨刮中200萬+賓士瘋了

▲新北彩券行深夜驚傳「尖叫巨吼」，幸運刮中200萬+賓士。（圖／翻攝采億彩券行，下同）

記者許力方／綜合報導

台彩春節限定的刮刮樂「2000萬超級紅包」至今只送出1個2000萬元頭獎，不過二獎已經刮出4張，年後開工第一天，新北市樹林就傳出有6位同學因車子拋錨、聚會遲到，後來決定集資買一本刮刮樂，凌晨時，幸運刮出200萬元加上賓士，眾人在店內熱鬧歡呼，吵鬧聲造成附近鄰居誤會「出歹誌」報案，驚動警方到場關心，結果一問之下，才確認是有人中大獎。

這張中獎的刮刮樂降落在新北樹林的「采億彩券行」，老闆娘女兒簡小姐描述，得主是她的國小同學、年約25歲，每年過年，6位同學都會約在彩券行拜年，等她一起去聚餐。今年負責開車載大家前來的同學半路車子拋錨，但聚會沒有取消，只是比約定的時間晚到，當時簡小姐心想怎麼這麼久還沒來？打電話一問才知道，同學們車子在半路故障，要坐計程車過來。

▼6同學聚會車拋錨，結果刮中大獎當場嗨瘋了。



6人到店內時已經深夜，看到「2000萬超級紅包」獎項有賓士休旅車，於是決定集資買一本，還開玩笑說「如果中獎就可以把舊車換掉，之後聚會就有賓士可以開了！」沒想到刮到一半，前面彩券兌獎掃描條碼，電腦響起「不同的音效」，眾人一聽嚇到，趕緊將彩券刮乾淨，結果真的看到一輛車，才確認幸運刮中200萬元加賓士休旅車。

同學聚會意外中大獎，6人在彩券行興奮舉手歡呼大喊「200萬！200萬！200萬！」還有人情緒激動，抱在一起旋轉尖叫，中獎現場全被記錄下來。由於凌晨吵鬧太大聲，一度造成附近鄰居誤會報案，警方立刻到場關心，確認是有百萬得主誕生才離去。得主受訪時表示，賓士休旅車應該會便宜轉賣，賣掉的300多萬元再和6位同學評分。

台彩刮刮樂「2000萬超級紅包」共有7個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元。截至1月28日，已刮出1個2000萬元、4個200萬元+賓士休旅車、197個100萬元。換言之，還有6個2000萬、6個200萬+賓士休旅車、653個百萬獎等幸運兒卡位。