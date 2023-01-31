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一覺醒來變帥氣校草　他將「高中霸凌」經歷變現

網路漫畫《看臉時代》在全球瀏覽輛突破91億，成為搶手IP。（LINE WEBTOON提供）

▲網路漫畫《看臉時代》在全球瀏覽輛突破91億，成為搶手IP。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

現今韓國網漫市場中瀏覽數超過10億（韓國國內）的漫畫家並不多，除先前曾翻拍成連續劇的《女神降臨》外，還有漫畫家朴泰俊2014年推出的連載網漫《看臉時代》。

《看臉時代》描繪因外貌長期遭欺負的男孩朴玄碩，一覺醒來竟變成帥氣校草，展開完全不同的人生。故事緊貼注重顏值的韓國社會以及校園霸凌議題，喚起讀者共鳴。

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《看臉時代》朴玄碩因外型在學校經常遭受霸凌。（翻攝自Netflix）

▲《看臉時代》朴玄碩因外型在學校經常遭受霸凌。

作品連載至今逾8年，全球瀏覽數突破91億，在台灣平台累積3.4億，更在韓國文化產業振興院（KOCCA）最新公布的《二○二二漫畫產業白皮書》中，拿下讀者最喜愛網漫作品冠軍。

朴泰俊創作時將自身經驗融入作品中，引發讀者共鳴。（LINE WEBTOON提供）

▲朴泰俊創作時將自身經驗融入作品中，引發讀者共鳴。

《看臉時代》屹立不搖的人氣引來各方注意，2018年在韓國推出手遊，隔年中國大陸搶下版權翻拍為網路劇《外貌至上主義》，由朴所羅門、李玉璽等人主演，韓劇真人版也呼聲不斷，動畫製作公司Studio Mir搶先一步，攜手Netflix推出動畫版本。

朴泰俊接受本刊專訪透露，《看臉時代》是以他成為漫畫家前的社會經歷為基礎，加上想像創作而成。他在學生時期曾遇過霸凌，「第一話中和主角母親相關的情節是根據自己的故事改編，我在高二前常被同學欺負，高三轉學後，生活才慢慢改變。」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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