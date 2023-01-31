男子凍縮土地公廟「吃便當」下場悲慘！　警抓人鼻酸：就快能回家

▲暖警也不捨！關懷街友竟查到是通緝犯。（圖／苗栗警分局）



記者許力方／綜合報導

寒流接力強襲，過年期間全台嚴寒凍骨，苗栗有員警巡邏經過一間土地公廟時，赫然發現一名男子只穿單薄外套，坐在裡面吃便當，員警擔心他，沒想到這一問之下，抓出男子其實是通緝犯，當場遭解送歸案，過程也讓員警難忍鼻酸。

苗栗分局北苗派出所警員羅翊嘉、許姿涵於29日初八下午2時許巡邏，在土地公廟發現見一名男子，衣著單薄，身上只有一件風衣外套配輕便長褲，獨自坐在椅子上，神情落寞地吃便當，當時正逢寒流，苗栗地區日間氣溫低於10度，員警深怕他受寒，主動上前關心，沒想到一查意外發現，這名「街友」竟是通緝犯。

男子聲稱自己是桃園人，但身無分文無法返家，而且不知道自己已經被通緝。員警雖然對他的處境感到不捨，但仍將他依法解送歸案。警方帶人回到派出所後，隨即提供熱水、食物讓他暖暖身子，男子原本還很錯愕被通緝，經過員警說明及安撫，最後也積極配合完成相關程序，讓員警不禁直呼：「雖然是在做對的事情 ，但還是有些鼻酸，是很特別的經驗。」

警方表示，因過年期間寒流來襲，苗栗地區日間氣溫低於10度，這次主動上前關心該名男子，後續要轉介相關社福單位，卻在查閱身分時，意外發現他是名通緝犯，員警也當場安慰該男子，配合相關程序到案後「就能回家了。」