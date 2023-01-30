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今晚剩不到10度！明「1天內溫差15度」　回暖轉濕時間點出爐

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▲今晚明晨各地溫度低。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日白天各地天氣穩定溫暖，然而入夜後溫度驟降，全台18縣市都可能出現10度以下低溫，日夜溫差最多可達14度。中央氣象局表示，類似天氣持續到周三白天，明晨與白天溫差最多也可達15度。周三晚上開始北部、東半部轉為陰雨天，預計周末也就是元宵節的水氣最多。

氣象局發布低溫特報，今(30日)晚至明(31日)清晨輻射冷卻影響，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

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氣象局預報員葉致均表示，穩定的天氣持續到周三白天，明日各地都是晴到多雲，白天高溫約20到23度，高屏內陸則約24到25度，周三溫度更高，中南部可達26到29度。

▲▼氣象局發布低溫特報，今晚各地再度轉冷。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布低溫特報，今晚各地再度轉冷。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布低溫特報，今晚各地再度轉冷。（圖／氣象局）

不過受輻射冷卻影響，明後天早晚溫度仍低，明日局部地區會出現10度以下低溫，周三台南以北、東北部低溫12到14度，其他地區16到17度。

周三晚上開始東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭、大台北地區有局部短暫雨，周四桃園以北、東半部有雨，周五水氣更多，北部、東半部、中部山區都有降雨機會，各地雲量增多。

這波冷空氣水氣不到非常多，大多時候將是陰天飄雨的天氣型態，不過周末的元宵節水氣會略多。另溫度方面變化小，北台灣高溫略降，從周三的22到23度降至周四的17到18度，台南以北、東北部低溫14到15度，其他地區17到18度。下周一東北季風減弱，天氣趨穩。

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