發熱衣3種「錯誤穿法」超NG！外科醫揭保溫原理：會愈穿愈冷

▲江坤俊表示，發熱衣有3種錯誤穿法，如果沒有穿對，可能會愈穿愈冷。（圖／翻攝臉書／江坤俊）



記者柯振中／綜合報導

台灣近日持續低溫，許多民眾喜歡購買發熱衣來保暖。不過，外科醫師江坤俊提醒，發熱衣有3種錯誤的穿著方式，如果沒有好好注意，可能會「愈穿愈冷」。

江坤俊在節目《健康2.0》分享，發熱衣之所以能夠保暖，並不是因為自身能夠發熱，而是因為衣服裡面有個「聚丙烯酸酯」的成分，能夠吸收人體散發的水蒸氣（汗水），接著凝固成水、放出熱量。

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江坤俊說，人體透過體溫，將身上的水蒸發成水蒸氣時，水蒸氣會吸收熱量，接觸到發熱衣以後，這個過程會被逆轉回來，等於是將體溫再利用，不是真正的發熱，「所以發熱衣的原理叫做保溫。」

▲近日台灣天氣寒冷，許多人會穿著發熱衣來禦寒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



此外，江坤俊提到，發熱衣有3種錯誤的穿著方式，其中一種就是沒有穿在衣服的最內層，如果沒有穿在最裡面、接觸身體，就無法吸收到水蒸氣，當然也沒有辦法保溫。

至於第二種錯誤的方式，江坤俊指出，有些人挑選發熱衣時，會避開緊身的款式，避免活動起來不舒服，但如果太過寬鬆，水蒸氣會從衣物的縫隙跑掉，沒辦法被好好吸收、利用，當然也無法達到保溫效果。

江坤俊說明，許多人運動後害怕著涼，在全身都是汗水的狀況下穿上發熱衣，但如果發熱衣一下就被弄濕、水分又無法立即排出，就會導致「愈穿愈冷」，儘管發熱衣需要水，但也無法一次吸收這麼多水，還是要先把汗擦乾再穿，才能避免這種情況。