　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新春開工　陳亭妃與體育署勘察土城國小及公園國小游泳池

▲立委陳亭妃、市議員郭信良及陳怡珍馬不停蹄，與體育署、教育局會勘安南區土城國小游泳池及北區公園國小游泳池老舊問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳亭妃、市議員郭信良及陳怡珍馬不停蹄，與體育署、教育局會勘安南區土城國小游泳池及北區公園國小游泳池老舊問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新春開工第１天，立委陳亭妃、市議員郭信良及陳怡珍馬不停蹄，與體育署、教育局會勘安南區土城國小游泳池及北區公園國小游泳池老舊問題，現場研商最新整修工法，並全力爭取經費，期盼能將學校游泳池煥然一新，提供學生及社區民眾更好安全運動環境。

▲立委陳亭妃、市議員郭信良及陳怡珍馬不停蹄，與體育署、教育局會勘安南區土城國小游泳池及北區公園國小游泳池老舊問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲立委陳亭妃、市議員郭信良及陳怡珍馬不停蹄，與體育署、教育局會勘安南區土城國小游泳池及北區公園國小游泳池老舊問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲立委陳亭妃、市議員郭信良及陳怡珍馬不停蹄，與體育署、教育局會勘安南區土城國小游泳池及北區公園國小游泳池老舊問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃指出，由於土城國小的地理位置位於沿海地區，長期受海風吹佛影響，高量的鹽分導致硬體設施受損程度嚴重，再加上夏天高溫炎熱的時期越來越長，最熱的時候溫度可能飆到38度，游泳池使用率高，更加倍需要維護，亟需體育署的專家學者給予建議，提供最新整修工法，讓大家游泳的體驗更升級；除此之外，如何讓遮陽的屋頂結合太陽能科技發電，也是一大課題，希望能讓空間再利用，發揮一舉數得的功效。

▲立委陳亭妃、市議員郭信良及陳怡珍馬不停蹄，與體育署、教育局會勘安南區土城國小游泳池及北區公園國小游泳池老舊問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭信良表示，土城國小的游泳池從許添財擔任市長時期啟用至今，已超過20年，很多硬體設備逐漸被海風腐蝕。由於鄰近的他校學生與社區居民都會來這裡游泳、訓練，使用率非常高，年久失修同時也造成使用上的危險。因此透過陳亭妃委員邀集體育署、教育局等單位現勘研商改善方式。再加上今年是土城國小建校一百年，希望能投注更多政府的預算與經費，型塑百年新學校願景。

▲立委陳亭妃、市議員郭信良及陳怡珍馬不停蹄，與體育署、教育局會勘安南區土城國小游泳池及北區公園國小游泳池老舊問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳怡珍則指出，北區公園國小同樣是超過百年、歷史悠久的老學校，隨著地方游泳風氣越來越盛行，校內的游泳池逐漸老舊、而且淋浴間也不敷使用，讓學生上完游泳課，都要排隊才能淋浴更衣，期待透過體育署專家現勘進行全面整修，除了帶動社區游泳運動氣氛，也可以給予學生們更加安全的體育環境。

▲立委陳亭妃、市議員郭信良及陳怡珍馬不停蹄，與體育署、教育局會勘安南區土城國小游泳池及北區公園國小游泳池老舊問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

ET快訊
房門深夜突被打開…驚見裸體長髮妹闖進來　椅子留下「一灘水」
開工第一天「離婚人潮爆滿」！民政局曝背後真相
發熱衣3種「錯誤穿法」超NG！醫揭原理：會愈穿愈冷
台女星真的被勒索！泰警「認了有收錢」：正在蒐證中
快訊／開工日財神爺來了！威力彩3.7億獎號出爐
房東過年突道歉「次月房租-3000」　他驚呆：我上輩子救地球

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新春開工　陳亭妃與體育署勘察土城國小及公園國小游泳池

神輦上山！大年初九天公生　金門百人扛輦登太武山

台東縣政府定期召開食安會報　宣示加強食品衛生查緝

嗨爆了！大年初九開工　彰化大城鄉農會辦快閃抽獎

太陽能板鋼柱倒塌　黃偉哲責令限期改善否則將嚴懲送辦

基隆地下道排水溝破裂漏水　謝國樑要求加速完成修復

93歲屏東翁騎鐵馬外出失聯1天　離家30公里外被尋獲

桃園市議會新春團拜　邱奕勝：各項福利措施已逐步到位

台灣睽違3年重回全球醫療展館區卻在歐洲　原因竟是烏俄戰爭

搬新家！彰化刑警大樓年底將動工　與縣府當鄰居　

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

新春開工　陳亭妃與體育署勘察土城國小及公園國小游泳池

神輦上山！大年初九天公生　金門百人扛輦登太武山

台東縣政府定期召開食安會報　宣示加強食品衛生查緝

嗨爆了！大年初九開工　彰化大城鄉農會辦快閃抽獎

太陽能板鋼柱倒塌　黃偉哲責令限期改善否則將嚴懲送辦

基隆地下道排水溝破裂漏水　謝國樑要求加速完成修復

93歲屏東翁騎鐵馬外出失聯1天　離家30公里外被尋獲

桃園市議會新春團拜　邱奕勝：各項福利措施已逐步到位

台灣睽違3年重回全球醫療展館區卻在歐洲　原因竟是烏俄戰爭

搬新家！彰化刑警大樓年底將動工　與縣府當鄰居　

頭髮狂掉受不了？營養師曝「生髮飲食5大關鍵」：堅果要吃對

杜賓床墊被搶氣到跳腳　黑貓無視憤怒汪「繼續舔毛」：朕就是不走

越活越美！阿雅：女人過30靠的是氣色，建議從「3件事」下手

房門深夜突被打開…驚見裸體長髮妹闖進來　椅子留下「一灘水」

咪妃裸身泡湯秀美背！　「老公視角照」網爆笑一排：進擊的巨人

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！原因曝　1飲品助養腎

好冷！冷颼颼凍未條　低溫保健8要點助你遠離傷害

外資大買晶圓雙雄逾16萬張　賣超鴻海3.8萬張

台女星真的被勒索！　泰國警方態度反轉「認了有收錢」：正在蒐證中

新春開工　陳亭妃與體育署勘察土城國小及公園國小游泳池

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

地方熱門新聞

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

苗140線高架段區間測速取消　設備移置費用喬不定　

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

台南鐵路地下化工程挖出19處遺構　工程進度將延後

虎尾立體停車場新建工程超前0.41%　加速作業中

太陽能板鋼柱倒塌黃偉哲責令限期改善

93歲屏東翁騎鐵馬外出失聯　離家30公里外被尋獲

給孩子安全友善環境

張錫銘提不予許可假釋案、憲法審查案均敗訴

住警器發威成功爭取火災逃生

天公生金門百人扛輦登太武山

廢墟三合院破獲天九紙牌賭場

台南走春創歷年最佳成績

不甩霸王寒流　花蓮春節連假住宿率直達9成

更多熱門

關鍵字：

新春開工　陳亭妃與體育署勘察土城國小及公園國小游泳池

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋仲基宣佈再婚「當爸了」！

最美脫北女孩「全身都變了」！

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

女星「低調抗癌2年」驚傳離世！

2024年「春節恐有11天」！全場悲哭：要補班3天

「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

電梯大樓住幾樓最優？

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

快訊／全家開出2張千萬發票

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面