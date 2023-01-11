麗寶賽車主題飯店推春節5折快閃優惠　樂園門票12歲以下99元

▲快點手刀搶！麗寶賽車主題飯店推春節5折快閃優惠，樂園門票12歲以下只要99元。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

迎接史上最長春節，飯店搶攻連假商機。麗寶賽車主題旅店今（11）日起推出春節快閃方案最低下殺五折起；麗寶樂園探索世界祭出12歲以下門票只要99元。劍湖山世界1月21日前推消防勇士專屬優惠，消防人員、義消、民間救災人員與消防相關科系大學生以及元月壽星等對象，憑證購票，享33折優惠，門票只要299元。

麗寶表示，賽車主題旅店今天起推出春節快閃住房專案，凡於1月20到22日、1月26日到1月28日期間入住，原價8000元的雙人房競速客房，快閃價只要4000元(不含早餐)，下殺半價的優惠專案，限時開賣72小時、每日限量10間，春節還沒規劃出遊計畫的民眾千萬不能錯過。

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至於麗寶OUTLET MALL則在春節期間舉辦「迎新戳戳樂」，憑100元即可參加一次，有機會獲得超過萬元的FENDI眼鏡、CUMAR仕女包、寶儷金造型墜鍊、餐飲兌換券等好禮。

▲劍湖山世界推消防人員、救災人員及1月壽星優惠。（圖／業者提供）



此外，劍湖山世界因應1月19日消防節到來，在21日前推出「消防勇士專屬優惠」，消防人員、義勇消防員、民間救災人員與消防相關科系大學生等，憑證購票只要299元，還有元月壽星優惠，憑證購票入園，一樣享有299元超值優惠。