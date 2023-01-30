高雄男躺路邊車沒熄火被揪酒駕　Hello kitty鐵盒還藏壞東西

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名高姓男子（39歲）26日下午倒臥在鳥松區的濱湖路旁，警方獲報前往查看，發現高男赤腳躺在路邊呼呼大睡，一旁還有一輛未熄火的汽車，研判是一起酒駕的行為，盤查過程中員警在高男包包內一個Hello kitty鐵盒裡，發現毒品安非命與吸食器，全案依公共危險罪及違反毒品危害防制條例移送偵辦。

▲高雄一名高姓男子酒後駕車，不但醉倒睡邊昏睡，還被警方在隨身包包的鐵盒內發現毒品安非他命及吸食器。（圖／記者吳世龍翻攝）

仁武分局鳥松分駐所26日下午5時許接獲通報，指有一名男子倒臥在鳥松區的濱湖路旁，立即趕赴現場查看，抵達後，發現高男倒臥路邊，不但光著腳丫，全身還散發出濃厚酒味，一旁還有一輛未熄火的汽車。

警方上前叫醒高男，詢問為何躺在路邊，他才勉強爬起，一臉恍惚，表示自己白天開車到鳥松區找友人小酌，酒後駕車離開，行經湖濱路時，因不勝酒力想睡覺，於是下車休息，完全不知道為何倒臥路邊。

警方對高男實行酒測，酒測值超過法定標準，這時高男要求與太太通電話，請員警協助找手機，意外在他隨身包包內，發現一個Hello Kitty鐵盒，裡面裝有毒品安非他命殘渣1袋及吸食器2組。

高男這時才猛然驚醒，只好乖乖坦承犯行，警方訊後依公共危險罪、違反毒品危害防制條例將他移送偵辦。