線上書展搶便宜！中外圖書、雜誌最低2折起　閱讀器現折再送購書金

▲樂天Kobo不缺席今年的台北國際書展，不僅到現場設攤，相較去年更是擴大攤位，展示全系列電子書閱讀器。（圖／樂天kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

出版界年度盛事、許多愛書人期待的台北國際書展，將於明（1/31）起至2月5日在世貿一館舉行，除了到現場參觀感受書香氛圍，網路書店及電子書平台亦同步、甚至是搶先舉辦線上書展，在家就能輕鬆逛，各類型暢銷書、新書、人氣小說及熱門套書也祭出許多便宜折扣，書迷想省荷包，可把握限定優惠一次買齊書單。

樂天Kobo線上國際書展明起（1/31）登場，限時6天全站75折，單筆滿額2,000元再抽樂天點數2,000點，搭配站上百大暢銷榜、人氣漫畫、輕小說以及有聲書等各類型書展單本79折起活動，優惠折扣還可加乘；樂天市場同步開幕新店「樂天Kobo電子書」，全店購書滿額現折再回饋最高20%點數，活動期間單筆滿額再抽Clara2E閱讀器套組。

隨著電子書市場近幾年在台快速發展，樂天Kobo今年也在台北國際書展現場打造閱讀器體驗區，可實際體驗電子書閱讀器的各項功能，包括手寫畫線筆記、IPX8高階防水功能等，並推出展場限定購機優惠，最高現折1,901元再送1,800元購書金；書展期間也舉辦各項活動，包括邀請超人氣Rakuten Girls曲曲、紫庭、若潼、孟潔、筠熹到場應援表演，還有justfont共同創辦人蘇煒翔、以及熱愛BL小說、漫畫的影音創作者Niki妮奇分享使用閱讀器的樂趣。

博客來即日起至4月9日推出，第一季最大圖書優惠活動「2023線上國際書展」，網羅商業理財、語言學習、文學小說、心理勵志、童書繪本等熱門類，7萬本中外圖書、雜誌全面2折起，電子書7元起，指定品項單筆訂單滿777再現折77元。有別以往，除調降消費回饋門檻，並推出全圖書優惠活動，依商品折扣分為4折以下、5折、7折等，還有中文書99元起、免湊單現折77元專區。

如2022年度閱讀暢銷榜TOP7《全新！新制多益TOEIC聽力／閱讀題庫解析》7折優惠價1,232元，再現折77元只要1,155元；近期熱賣電子書《40歲開始子彈存股翻倍賺》特價294元再88折，直購價約62折；《彼得兔百年經典故事全集 1-23》超殺13折結帳再現折77元，只要1,022元，現省超過7,000元。目前火熱的《灌籃高手》限量電影版紀念套書、廣嶋玲子《神奇柑仔店》最新集數、「醫學懸疑天后」泰絲．格里森《小鎮醫生》等書，現在都是最佳入手時機。

▲2022年度閱讀暢銷榜TOP7《全新！新制多益TOEIC聽力／閱讀題庫解析》，趁書展優惠入手，折扣價再加現折，等同於66折就可購得。（圖／博客來提供）

TAAZE讀冊生活已於春節期間提前推出線上書展，針對各類暢銷書、新書、二手書、電子書，除了主打滿額送100 E-Coupon、送高鎂鹽、限時加碼現領滿千折百折價券、回饋金7倍送等多項優惠，消費者可以省錢便宜購書，這次還與Giloo合作精選10部電影，全館消費即可獲得30天免費觀看序號。活動至2月24日止。

momo站上書城則於2月1日至14日開跑線上國際書展，精選書籍最低55折起，活動期間單筆消費滿999元享限量登記送100元mo幣好康，另外，近期也觀察到，疫情解封後，不僅帶動旅遊潮，旅遊書籍買氣回歸大幅成長，尤其以日本旅遊觀光書籍為銷售重點，而一向熱銷的心靈勵志、童書教具亦人氣不減。