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線上書展開跑想逛就逛　精選書、電子書祭多重優惠折扣

Readmoo讀墨電子書（圖／Readmoo讀墨電子書提供）

▲電子書平台同步推出線上國際書展，主打全站三本75折與多本重磅獨家書。（圖／Readmoo讀墨電子書提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台北國際書展今（1/31）在世貿一館盛大開展，網路書店同步推出主題活動，沒時間前往參觀、或是實體書展逛不夠的民眾，到線上書城也能盡情逛展，買書搭配多重優惠折扣，可以最划算價格購入喜好的圖書或閱讀器。

隨著實體動漫展、國際書展陸續登場，Readmoo讀墨電子書線上書展活動進入第二波高潮，尖端線上動漫展、角川線上動漫展最低79折起，全站滿三本（含以上）75折將與實體書展同步於1月31日凌晨起跑至2月5日止，另有《越過人生的刀鋒：金庸筆下的女子》、《出版島讀》等多本重量級電子書先後上架。台北國際書展現場也有攤位進駐，除了展示mooInk全系列電子書閱讀器，包括彩色電子書閱讀器mooInk Plus 2C也首度現身，並有期間限定展場專屬優惠。

樂天市場攜手站上店家推出線上國際書展3折起，同時觀察到近一周開運相關書籍如紫微攻略、學會看流年等運勢書皆擠入熱銷排行，同步推出2023兔年開運書展，集結多款開運書籍並祭出75折起優惠。另外，城邦讀書花園先前推出國際書展搶先場5折起，1月31日起再祭出精選書籍下殺3折起。

「誠品閱讀職人大賞」得獎書展即日起至2月16日於全台誠品書店及誠品線上展開，還有系列講座陸續登場，2月5日15:00～16:30邀請「書店職人最想賣」得獎作品《吉卜力電影完全指南》譯者李達義與影評人膝關節，於誠品信義店3F典藏敦南專區解密動畫幕後製作祕辛；2月11日14:30～16:00於誠品生活松菸店3F Forum也請到「年度新人」林楷倫和作家朱宥勳，對談分享從魚販到作家的個人創作歷程，近距離感受書中的奇幻想像及作者的內心世界。

一年一度的台北動漫展則是邁入尾聲，蝦皮購物觀察，今年站上動漫商品買氣較去年2月動漫節時期彈跳近一倍，其中成長動能來自去年推出的鏈鋸人動畫，相關周邊買氣在眾多熱門IP中脫穎而出，各式福袋更在開展後迅速搶購一空。此外，隨著近期《灌籃高手》電影版上映，相關商品躋身熱銷大黑馬，光是漫畫搜尋熱度就成長10倍。即日起至2月3日，線上動漫節天天整點灑5折券，每天00點、12點、20點再發放限量折價券，最高折250元，還可搭配店家優惠券使用。

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