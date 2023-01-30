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台南春節觀光開紅盤　走春旅客破千萬人次

▲台南春節觀光開紅盤，走春旅客破千萬人次，台南觀光產業的軟實力有目共睹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南春節觀光開紅盤，走春旅客破千萬人次，台南觀光產業的軟實力有目共睹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市春節觀光旅遊喜事連連，不僅在10天連假突破千萬旅次、月津港燈節及龍崎光節空山祭兩大活動10天累積超過45萬人次到訪，美國紐約時報旗下風尚雜誌日前更以專文報導台南，顯示台南的古城魅力已經站上國際舞台。

▲台南春節觀光開紅盤，走春旅客破千萬人次，台南觀光產業的軟實力有目共睹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南觀光產業的軟實力有目共睹，即便經歷過去三年的疫情侵襲，在市府與業者共同努力下，後疫情時代迅速復甦反彈，春節更開出紅盤，創下突破千萬人次的好成績。

▲台南春節觀光開紅盤，走春旅客破千萬人次，台南觀光產業的軟實力有目共睹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，紐約時報在春節的報導，從全球視野來看台南，不僅在文化及美食都有深刻著墨，也對台南整體發展有一些好的看法，這對每一位努力在這裡耕耘的人都是一種肯定。至於各界期待尚待改善的部分，則需要大家互相砥礪才會進步，市府會更加積極，在道路平整度、交通順暢度及停車位數量方面，投入更多心力。

台南市政府表示，今年春節連假期間，台南各商圈、老街、景點及廟宇人潮絡繹不絕，估計有超過千萬人次，包括菁寮、鹽水、新化、安平老街，以及國華街、海安、小西門、赤崁、孔廟及南紡購物中心等熱門商圈，都是人潮滿滿。

在旅宿業方面，各類型旅館在小年夜平均住宿率即已逾6成5、除夕則上升到7成5，到了大年初一則超過8成，大年初二到初五更是天天突破9成。初六到初八，儘管許多人已經開工上班，3天的日平均住宿率也分別有79%、68%及64%，業績相當不錯。

▲台南春節觀光開紅盤，走春旅客破千萬人次，台南觀光產業的軟實力有目共睹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

月津港燈節及龍崎光節空山祭兩大燈節，則吸引超過45萬人次來訪。空山祭是全國唯一採售票制大型光節，假日每日限額3000張，10天連假每日售票逼近完售，累計超過2.6萬人次來訪；月津港燈節日前受到入冬最強冷氣團影響，鹽水9級強陣風造成部分展品受損，經過搶救後，作品陸續修復完成，累積10天有42.5萬遊客人次。兩大活動將一路展出到2/12，屆時參觀人次可望再創高峰。

▲台南春節觀光開紅盤，走春旅客破千萬人次，台南觀光產業的軟實力有目共睹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

美國紐約時報旗下《風尚雜誌(The New York Times Style Magazine)》在1/27的專文報導，從時尚觀點出發，看台南的主廚及侍酒師如何以創新為古城台南注入新元素，詮釋台南人與時俱進，將新舊巧融合，創造出獨特的美學生活與飲食文化。

▲台南春節觀光開紅盤，走春旅客破千萬人次，台南觀光產業的軟實力有目共睹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，明年將迎接台南400年，台南市不僅要在高科技產業及農業更上一層樓，觀光旅遊產業也將追求卓越，包括山海圳、埤塘溼地、青鯤鯓濱海聚落等，都會整合在地特色遊憩資源，深化基礎服務設施，同時積極推動國際交流及觀光活動，深化經營日、韓、星、馬、泰、越、港等重點市場，打造最道地的台南品味，吸引更多國內外旅客來訪。

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