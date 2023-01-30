台南鐵路地下化工程挖出19處遺構　工程進度將延後

▲台南鐵路地下化工程傳出遺跡，包括距今兩千年前的「聖功女中遺址」、清朝大北門城垣遺跡，林林總總共19處遺構出土。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鐵路地下化工程傳出遺跡，包括距今兩千年前的「聖功女中遺址」，還挖到清朝大北門城垣遺跡、人骨、民居遺構、糖間遺構，以及日治台南車站舊有排水設施，甚至還有全台唯一僅存的日治時期第一代轉車台和第二代轉車台，林林總總共19處遺構出土，鐵道局指出，均依文資法辦理。

臉書台南式指出：「新竹棒球場地底下算什麼，台南的地底下才真的是臥虎藏龍，一堆大秘寶」，披露台南鐵路地下化施工期間，距今兩千年前的「聖功女中遺址」，還挖到清朝大北門城垣遺跡、人骨、民居遺構、糖間遺構，以及日治台南車站舊有排水設施，甚至還有全台唯一僅存的日治時期第一代轉車台和第二代轉車台，林林總總共19處遺構出土。

▲三合土及管涵遺構。

台南式指出：「目前這幾處遺構大部分已完成移置保存，最稀有的第一代轉車台則是原地回填保護，未完成探勘的遺構也將持續探查。由於挖到遺構就得停工，目前台南鐵路地下化的工程進度已稍有延宕，原先預計2026年全線完工的目標勢必已成為不可能的任務」。

▲台南車站機關維修車庫遺構。

許多網友對「聖功女中遺址」這個名稱有疑問，台南式特別說明指出，「聖功女中遺址」這個名稱是因為它在聖功女中旁邊出土，所以才這樣命名，這是文史專家給予的名稱。

▲崇明三街磚砌涵洞遺構。

此議題引起網友熱議，網友們指出：「滿地都是寶」、「早知道就做高架了，就怕繼續挖會出現什麼大秘寶，也許明清時期的東西要出土了」，台南式說明說：「 即使高架化也同樣會面臨遺構的問題呀，可以參考台中鐵路高架化當初也是挖到機關車庫。而且台南當初為什麼評估採用地下化，是因為台南鐵路兩旁淨寬很窄，高架化的拆遷房屋可能更多，徵收費用有可能比地下化還要高」。

網友說：「被地下化工程耽誤的考古隊，不過看見這樣的消息覺得很開心！遺址是非常珍貴的，希望能夠保存下來！曾經聽過當工地主任的朋友說，曾經有案子挖到遺址，但是業主不想有麻煩所以直接挖掉繼續蓋房子…」、「希望市府能夠重視並培養市民愛護與保存古蹟的思維！」、「感覺之後會多很多古蹟可以參觀要說太幸運還是…」、「期待挖出長毛象」、「希望政府機關好好的保護古蹟，歷史最有價值的背景，是留下來的古道，這些都是台灣先人辛苦的歷程」、「突然想到埃及隨便挖都有古蹟」，眾多網友對台南鐵路地下化工程能挖到那麼多遺跡多不感意外。

▲台南市鐵路地下化工程，出露之文化資產示意圖。（圖／鐵道局提供）

台南鐵路地下化工程目前共發現多達19處遺構，14處已完成移置，仍有5處待探查、回填或移置，此事對於計畫期程影響目前評估中，鐵道局針對相關遺址或遺構未來之保存，均依文化資產保存法相關法令，配合中央或地方主管機關台南市政府工務局及文化局辦理，以兼顧重大公共建設之推動與文化資產保留，為配合文化遺跡保存作業，台南鐵路地下化工程完工及通車時程都會延後。