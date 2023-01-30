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環保署36年來首位女副署長！環評委員王雅玢明上任「內閣第八位女性」

▲▼中原大學環工系副教授、環評委員王雅玢明上任接任環保署副署長，也是內閣第八位女性。（圖／摘自環保署網頁）

▲中原大學環工系副教授、環評委員王雅玢明上任接任環保署副署長，也是內閣第八位女性。（圖／摘自環保署網頁）

記者許敏溶／台北報導

行政院長蘇貞昌領導的內閣今（30日）總辭，新閣揆陳建仁帶領團隊預計明天上任，新內閣的女性人數大增成為一大亮點，外傳中原大學環境工程學系教授、第14屆環評委員王雅玢，將接任環保署政務副署長，《ETtoday新聞雲》詢問現任政務副署長蔡鴻德，蔡證實自己將退休，並由王雅玢接任副署長，也讓王雅玢成為環保署成立36年來，首位女性副署長。

總統蔡英文指示新任閣揆陳建仁組建「溫柔堅定」內閣，也這次新內閣女性閣員大增，也是這次陳內閣亮點，連國民黨立委游毓蘭日前都在臉書表示欣慰，並點名財政部長莊翠雲出線，讓女性文官可以有個典範和夢想，只要努力，可以衝破「玻璃天花板」。

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而今天更傳出中原大學環境工程學系教授、第14屆環評委員王雅玢，將接任環保署政務副署長，且是環保署自1987年成立、也就是36年的首位女性副署長，《ETtoday新聞雲》致電詢問現任政務副署長蔡鴻德，蔡鴻德毫不避諱，證實王雅玢將接任政務副署長一職，並指自己即將退休，隨後還祝賀記者新年快樂。

《ETtoday新聞雲》致電中原大學環境工程學系王雅玢辦公室，但該辦公室助理表示，王雅玢今天不會到校，不清楚王雅玢是否要接任副署長。

▲▼中原大學環工系副教授、環評委員王雅玢明上任接任環保署副署長，也是內閣第八位女性。（圖／摘自環保署網頁）

▲中原大學環工系副教授王雅玢（左一）接任環保署副署長，圖為王雅玢在獨立書店講座。（圖／摘自環保署網頁）

王雅玢目前擔任環保署第14屆環評委員，被環保署列為「女性環保楷模」，簡介中的王雅玢也一句話：「妳可以影響一小群人，這一小群人就會集結成一大群人，這一大群人就會造成改變」，也代表王雅玢對環保的想法，儘管她因為叛逆而走上環工路，但卻成為推動科普教育的大學教授，積極培育我國環境工程領域人才與國際交流，促使更多外籍生認識台灣。

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