陳建仁內閣11新任官員、26人留任　國防、外交、陸委會尚待揭牌

▲陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長蘇貞昌將在30日率行政團隊總辭，而新的內閣團隊將於31日正式上任。對此，準行政院長陳建仁近日陸續公布內閣名單。《ETtoday新聞雲》整理截至29日下午，已公布的內閣名單，其中包括新任內閣11位、留任的部會首長有26位，尚有國防部長、外交部長、陸委會主委、NCC主委、中選會主委、公平會主委等人還未公布。

蘇貞昌預計在30日上午率行政團隊總辭，而下午將會由政院秘書長李孟諺、新任的發言人陳宗彥召開記者會，正式對外公布新的內閣團隊名單；至於新的團隊將會在31日正式走馬上任。對此，陳建仁近來也馬不停蹄進行徵詢作業，逐步透過臉書公布最新的內閣人事。

有關新的內閣人事，《ETtoday新聞雲》整理截至29日下午，目前已公布的內閣名單，其中有11位是新任閣員，而留任的部會首長有26位；至於還未確定，尚在徵詢的部會有國防部、外交部、陸委會、NCC主委、中選會主委，以及公平會主委等人。

新任內閣11位

行政院長陳建仁

副閣揆鄭文燦

內政部長林右昌

行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）

政務委員李永得（原文化部長）

文化部長史哲（原高雄市副市長）

國立故宮博物院院長蕭宗煌（原文化部政務次長）

財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）

僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）

海委會主委管碧玲（原民進黨立委）

原能會主委張靜文（原原能會副主委）

留任官員26位

行政院秘書長李孟諺

行政院副秘書長何佩珊

政務委員林萬億

政務委員張景森

政務委員鄧振中

政務委員羅秉成

政務委員黃致達

政務委員兼工程會主委吳澤成

政務委員兼國科會主委吳政忠

政務委員兼國發會主委龔明鑫

教育部長潘文宗

法務部長蔡清祥

經濟部長王美花

交通部長王國材

衛福部長薛瑞元

勞動部長許銘春

數發部長唐鳳

農委會主委陳吉仲

環保署長張子敬

金管會主委黃天牧

退輔會主委馮世寬

原民會主委夷將．拔路兒

客委會主委楊長鎮

主計長朱澤民

人事長蘇俊榮

台美會主委楊珍妮