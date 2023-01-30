真愛大健康在德元埤荷蘭村辦行春活動　邀民眾健康過好年

▲以推動健康生活為企業責任的南良集團，春節期間在台南柳營觀光網紅聖地德元埤荷蘭村，推出「真愛德元健康過年」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以推動健康生活為企業責任的南良集團，春節期間在台南柳營觀光網紅聖地德元埤荷蘭村，推出「真愛德元健康過年」活動，在觀旅局安排一系列精采活動，吸引十幾萬人攜家帶眷來行春，南良集團旗下真愛大健康六藝學苑更是加碼規劃書法、武術、茶道、音樂演奏等活動，帶領入園民眾身心靈到建立健康新生活。

南良集團蕭登波總裁表示，疫情在全球已經發酵了3年，大幅改變了原有的經濟、社會型態，人們除了做好防疫，也要學著與疫情共存，建立健康的觀念與生活型態，這次春節年假除了台南市觀光旅遊局在德元埤荷蘭村舉辦2023歡兔雙埤 歡樂園活動之外，真愛大健康-六藝學苑在年初三~初四加碼舉辦「真愛德元，健康過年」新年活動，邀請「真愛大健康—六藝學苑」書法界兩位大師、知名三村國小木笛團隊、真愛正武道(施政忠理事長)在春節期間展演，希望能夠讓更多人體認到健康的重要性。

此次活動在六藝學苑團隊協助下，此次邀請汪山河、吳棕房兩位書法家現場揮毫，真愛正武道協會裡各界武術大師齊聚表演，以及知名三村國小木笛團隊，再加上茶道洪如瑤老師現場展示茶藝及分享如何品茗，精彩多元活動，讓民眾在遊憩時，也能有所收穫，歡迎全國遊客把握難得機會，前來德元埤荷蘭村一遊。