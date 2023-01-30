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房門深夜突被打開…驚見裸體長髮妹闖進來　椅子留下「一灘水」

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO睡到一半發現房門被打開。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

太噁心！一名網友和哥哥住在一起，但近日半夜3點房門突然被打開，接著看到有一個人影跑到書桌前的椅子坐著，隨後又跑掉。他原以為可能是好兄弟闖入房間，之後才知道是哥哥帶妹子回家愛愛，結果女方喝得太醉，誤把他的房間當作廁所，直接在椅子上尿出來了，害他的物品都被尿噴到，相當傻眼。

原PO在Dcard發文表示，近日睡到一半的時候，房門突然被打開，他在迷糊之中看到有一個長頭髮、較矮的人影跑進房間裡面，之後坐在椅子的手把上面望向門外。當下原以為是好兄弟，他凝視了5秒之後才敢起身向前，隨後對方又往門外跑去，他才驚覺是一個裸體的女孩闖進房間，還在椅子上留下一灘尿，外套、錢包、耳機等物品都被尿淋濕了，當場傻眼又驚恐。

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▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲椅子上留下一灘尿。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，之後才知道那個女孩是哥哥帶回來的，當時已經喝醉了，才會誤把他的房間當廁所。隔天早上他向哥哥抱怨，「你朋友半夜3點來我房間尿尿，包包、錢包、外套、耳機、椅子都濕了」，結果哥哥還不以為意，不停哈哈大笑，他堅持要對方清理，哥哥才說等女方起床之後，會再叫對方處理。

之後原PO出門15分鐘，回家時發現女孩已經離開了，但物品只有些微清理，哥哥還說椅子沖過曬乾就好，外套也是洗一洗就好了，錢包裡面的物品則是拿出來用餐巾紙擦乾，包包和耳機則完全沒有理會。他看到之後相當傻眼，「剛看了一下，餐巾紙變黃色了」，直呼真的很扯，而且哥哥和那個女生完全沒有提到賠償的事情。

文章曝光後，網友也都看傻眼，表示「真的有夠噁，發瘋，原po還好嗎？她會回來處理跟賠償嗎？被陌生人尿過的東西感覺要丟掉了」、「太噁心了吧…喝醉了把那椅子當馬桶了吧」、「我會抓狂欸，哥哥的態度，他帶回來的人不用負責喔？」「如果是我，我絕對殺出去，敢跑？」「有夠誇張！！感覺隔著螢幕都聞得到味道，哥哥的態度也太過分了吧，直接擺爛欸」。

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