高雄蝦皮店到店　小年夜「門口1景象」嚇壞他！網笑：領發財金嗎

▲民眾排隊等待取貨。（圖／翻攝自FB／路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

今年農曆新年長達10天，若民眾有網購的話，要多留意出貨以及取貨的時間，像是蝦皮店到店直營門市春節有三天公休，記得看好日期再去，避免撲空，然而，有網友貼出一張，小年夜晚上高雄某間蝦皮店到店的門口照片，外面停了一排機車，門口也排滿人，超過30人在店門口等待取貨。

有網友在「路上觀察學院」發文，「夜深天冷，大家辛苦了！」昨（20）日是小年夜，許多民眾在打烊之前衝到店門口，希望可以在過年前領到網購的商品。只見圖片中，門口停了一排機車，幾乎都是在等待取貨，店門口也排滿人，目測超過30人。

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貼文一出，許多人提到，因為蝦皮店到店從除夕開始休3天，如果小年夜不領的話，就只能過完年再領了，「蠻多人都為了省運費用蝦皮，笑死，等超久還不耐煩」、「每次看到使用蝦皮店取的人很厲害，願意花時間在那等」、「昨天我有去排隊，真的有夠多人了」。

▲其他間門市也同樣出現排隊人潮 。（圖／翻攝自FB／路上觀察學院）

還有網友指出，家裡附近的蝦皮店到店也是排滿人，「這間也越來越多人，車也越停越誇張」。另外也有不少人表示，越接近過年，排隊的狀況越明顯，「要不要去看看目前的10元自助洗車場」、「最近過年真的超多人買東西，超商也都爆滿」。

據了解，蝦皮店到店針對1/14～1/23到貨包裹，將延長3天取貨日（依到貨通知時間為準）之外，全台直營門市於1/21除夕、1/22初一、1/23初二暫停服務，1/24初三、1/25初四調整營業時間為11:30～18:00，1/26起正常營業。