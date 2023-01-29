藍綠政府都在強化中小企業　元貝以「打包全世界」闖出名號

▲元貝總經理游大城與長女執行副總經理游英玉，展示打包器具。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

台灣約有120多萬中小企業，佔企業總數98%，僱用人員佔就業人口77％，堪稱台灣的中流砥柱，不論是馬政府、蔡政府，紓困中小企業都是重中之重。近年來，政府協助中小企業打國際盃，更是主要戰場，創立40年的元貝實業，就以「打包全世界」闖出名號。

總統蔡英文去年（2022）底接見中華民國第45屆、海外華人第31屆創業楷模暨創業相扶獎得獎人時表示，行政院通過「中小企業整體競爭力提升方案」，從今年開始到2026年，政府要投入950億元預算，以跨部會的力量，強化中小企業的經營韌性。

談起台灣的中小企業，粗估有120多萬家，佔企業總數98%，僱用人員佔就業人口77％。其中，創立40多年的元貝實業，是設計、生產銷售一條龍的打包界天王，500多品項中，膠帶切台一年可以賣100萬隻，甚至曾經創下一年單一品項出30個貨櫃成績，是台灣一直被點名的中小企業。

元貝實業是1979年，由游大城與游陳秀滿夫婦聯手創立，起初主要接受貿易商的訂單，幫客戶設計製造產品，除了做鋼帶束緊器、PP帶拉緊器等產品，甚至有陣子還生產聖誕髮箍、榨檸檬機。

元貝總經理游大城接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時說，「運送途中，有很多意想不到的狀況，所以要用值得信賴的團隊」這是FedEx在2009年的廣告，標榜送貨使命必達，然而物流的眉角絕不僅是「運送」過程，「打包」流程常常扮演重要的角色。

游大城表示，隱藏在貨物買賣與運輸之下，他們則提供重要的「打包器具」，不只圓滿了消費者取貨體驗，也用各式打包機，保護著各大物流出貨品質的商譽。

游大城說，歐美習慣每個包裝環節都有輔助工具，而元貝正好滿足客戶所有需求，小從台幣五塊錢的多功能切刀，大到一台兩萬元的包裝材料支架，500多項與打包相關的產品，元貝「包」君滿意。

他也分享一個小故事，曾是因一場專利糾紛，但最後卻奠定元貝日後的打包機地位。那是1980年代有貿易商拿打包機請元貝仿造開模，結果差點被告，請律師來了解協調後才發現是烏龍一場，因此元貝後續產品都相當重視研發專利。

游大城指出，元貝早期客源以貿易商居多，佔整體的85%。然而因為貿易商居中賺差價，他當時不滿意這種經營模式，於是成立海外銷售部門，四個孩子留美歸國後也協助外銷工作，目前貿易商只佔總體營業額的15%。

他說，元貝在全球的銷售版圖，以北美洲佔最大宗的40%，其次是歐洲的26.3%，反倒是亞洲僅佔14.6%，位居第三。他表示，因為東西方使用習慣差異，造成工具的設計不同，亞洲人習慣用日本生產的，而歐美習慣每個環節都有工具。

因此，游大城就把腦筋動到產品品項上了。就產品型錄來說，1997年有117項產品，2022年則倍增500多項。因為元貝主打「薄利多銷」，所以增加品項，並逐步達成「一站式購足」的目標，目前是全世界手工打包工具製造商中「品項第一名企業」。

游大城受訪時表示，他們客戶有郵購/目錄公司、電商公司、品牌企業、進口商與貿易商，還有綑紮帶、膠帶、薄膜、紙捲、氣泡膜等生產包材的製造商，他們會購買元貝商品進行轉賣，「例如3M就是元貝的大客戶」。

游大城笑著說，三年一次的德國包裝展中，許多客戶站在元貝102平米的攤位前，丈二金剛摸不著頭緒。「請問你們是貿易商嗎？」他們總得解釋，「不，我們是來自台灣的打包工具製造公司。」

他說，因為元貝的生產項目太多，每次佈展時都被客戶誤以為是貿易商，因為品項太多，印產品型錄時都讓印刷廠大吃一驚。他笑說，連自己小孩子都戲稱他們的型錄比磚頭還重，每次寄出去給客戶都特別頭痛。

游大城表示，有一次去德國酒莊參觀，因為職業病的關係，看到封箱膠台就特別注意，發現居然也是元貝的產品。他說，「甚至經過倒閉十幾年的觀光工廠，也發現他們的包裝機台是元貝的勒」。