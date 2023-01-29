快訊／高雄女「連砍16刀」狠殺女室友！相驗結果出爐

▲高雄陸籍女殺害室友後墜樓輕生，行兇前曾送染髮劑給熟識警衛，稱「我用不到了」。（圖／記者吳世龍攝）



記者吳世龍、柯振中／高雄報導

高雄市左營區29日驚悚命案，69歲張姓陸籍女子持刀砍殺42歲邱姓台籍室友，後來又墜樓身亡。檢警相驗後發現，邱女一共遭砍殺16刀，研判致命傷為靠近心臟的一刀，至於詳細死因為何，還要進一步釐清。

警方調查，張姓女子早年來台，嫁給一位榮民，丈夫死後繼承了桃園房產，隨後在桃園生活多年，死者邱女則是張女的好友，原先從事房地產投資工作。

張女知道邱女對房地產熟悉，於是將桃園房產交給對方處理，還將賣房得到的400萬元拿給邱女作投資。不料邱女後來轉行，改做烘焙業，張女於是懷疑，這筆賣房所得根本沒拿去投資，而是被邱女用在烘焙事業上，雙方因此發生爭執。

賣掉桃園的房地產以後，張女南下與邱女、邱女的女兒同住，平時經過守衛室時，也會與警衛閒聊，抒發心中的鬱悶，同時自嘲「腦袋有問題才會被騙下來」。

而在案發以前，張女曾前往警衛室，拿了一罐染髮劑給警衛，推薦「拿來染頭髮很好」，又開口稱自己用不到，寒暄完畢後轉身上樓，豈料接著就發生命案。

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