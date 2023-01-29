過年刮刮樂輸太多想翻本！他手刺「恨」字求太子爺　結局慘爆

記者陳宏瑞／高雄報導

新春期間不少人總會小賭怡情或是買買彩券試試手氣，高雄一名柯姓男子（39歲）在新春期間因為玩刮刮樂輸了不少錢，竟動起歪腦筋，27日下午跑到旗山區一間廟宇，佯裝虔誠的拜拜，卻是私下趁機以釣魚的方式偷走廟內的香油錢，但因他手臂上刺有「恨」字的刺青太顯眼，被警方很快認出，循線逮捕依法送辦。

▲柯姓男子行竊前還向神明拜拜。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

旗山警分局接獲轄內周姓廟公報案，稱日前轄內太子爺宮廟內的香油錢遭不明人士竊取，警方立即調閱周邊監視器，發現一名手臂有「恨」字刺青男子，假裝虔誠參拜眼睛卻一直盯著香油錢箱看，果不其然拜完後，伺機將監視器打歪再以鐵絲勾起香油錢。循線查獲犯嫌到案。

▲柯男手臂上的「恨」字刺青太顯眼。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方表示，27日下午1時許，柯姓竊嫌開車到太子廟，佯裝供奉供品金紙虔誠上香參拜，隨後就地取材拿廟內的竹棍先將廟內監視器打歪，再以自備之鐵絲勾起香油錢箱內的300元，行竊得手後，柯嫌連供品也沒拿就急著開車逃逸。

警方循線查獲柯嫌，出示相關案發現場監視器畫面，柯嫌當場向警方坦承犯行，並向警方表示，因為過年玩刮刮樂輸了不少，所以動歪腦筋到廟宇香油錢，還有因為太害怕被太子爺懲罰，行竊前才會先拜拜祈求太子爺諒解。行竊得手的香油錢已花用完，警方詢後依竊盜罪函請偵辦。