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重機車友是黑幫大哥！北投警過年同桌嗨嗑羊肉爐　燦笑合照遭記過

▲▼ 北投分局 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投分局偵查隊金姓小隊長（戴毛帽者）被爆與北聯幫副幫主林紹剛同桌吃羊肉爐，遭記過處分。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者陳韻如／台北報導

日前接連爆出警方與幫派分子聚餐、慶生事件，有不少警官因此受到懲處，但沒想到，台北市北投分局偵查隊一名金姓小隊長竟不甩前車之鑑，於大年初五（26日）與北聯幫副幫主林紹剛同桌吃羊肉爐，甚至還開心合照，被網友PO網爆料。對此，北投分局表示，對於金小隊長未能恪遵「警察人員與特定對象接觸交往規定」，將予以加重記過一次處分。

有網友在《記者爆料網》的LINE群爆料，在春節大年初五當天，金小隊長與北聯幫副幫主林紹剛同桌吃羊肉爐，而照片中，金小隊長頭戴黑色毛帽，與林紹剛及同桌友人笑開懷，絲毫不甩過去的前車之鑑。

對此，北投分局表示，金小隊長是接獲一名高姓友人邀請，與其他3名友人，共同出資於羊肉爐店替郭姓友人慶生，金小隊長是利用下班後勤餘時間赴約，而林紹剛也臨時被受邀出席，但金小隊長卻未立即向長官報備，還持續慶生到晚間11點多才結束餐會，「顯有失當」。

北投分局調查後發現，金小隊長與林紹剛為重機車友，車隊群體出遊時有接觸往來事實，分局對於他未能恪遵「警察人員與特定對象接觸交往規定」，將予加重記過一次處分。

此外，貼文中，該網友還加碼爆出，林紹剛在聚餐完後隔兩天，還曾因一名男子到其所經營的披薩店鬧場，林紹剛氣得當街毆打對方，造成對方頭、手有多處擦挫傷。案經該男子報警，全案警方目前也正在積極調查中。

▲▼ 北投分局 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲林紹剛當街打人，警方目前正介入調查當中。（圖／記者黃宥寧翻攝）

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