邱國正、吳釗燮留任原因曝　確保兵役改革上路、外交團隊默契高

▲國防部長邱國正。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

攸關兩岸、國防、外交領域的人事佈局，敲定現任國防部長邱國正、外交部長吳釗燮與陸委會主委邱太三留任。對此，黨政人士表示，國防部分是要落實「兵役改革制度」，而外交部分，因外交團隊默契高，要持續運作，延續這段時間「踏實外交」路線。

有關總統職權的外交、國防與兩岸的人事布局，外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三都確定留任；另外，陸委會副主委邱垂正和海基會副董事長詹志宏兩人職位對調，而前北市議員梁文傑將接任另一陸委會副主委。

在國防人事的考量上，黨政人士表示，由於蔡英文要求國安會、國防部持續合作，必須落實加強全民國防兵役調整方案，而「兵役改革制度」正緊鑼密鼓進行當中；因此，蔡英文與陳建仁研商後，定案國防部長邱國正將留任，讓兵役改革制度能夠順利推動，如期如質上路。

在外交事務的佈局上，黨政人士指出，蔡英文與陳建仁商議後，決定吳釗燮留任，而駐美代表蕭美琴也續任；該人士說，吳釗燮、蕭美琴、國安會副秘徐斯儉、總統府副秘書長黃重諺、總統府發言人張惇涵，以及即將接任國安局長的蔡明彥，過去幾年以來，都有透過緊密的方式，零時差的傳遞訊息與交換意見，讓國安及外交工作零距離無縫接軌。

因此，黨政人士指出，蔡英文會透過這個高默契的團隊，持續來運作，延續這段時間「踏實外交」的路線。

▼吳釗燮、蕭美琴。（圖／記者李毓康攝、外交部提供）

