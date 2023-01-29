小情侶用完餐「突塞100元」小費　老闆搖頭拒收！原因被網友讚爆

▲老顧客給100元小費。（圖／翻攝自店家FB）

記者施怡妏／綜合報導

過年期間，有不少餐廳仍會營業，訂位幾乎都是爆滿的狀況，就有一間蔬食店家指出，初六晚上有一對自稱是老顧客的情侶到店用餐，認為店家過年還得上班，賣力為顧客服務，於是塞給店員100元的小費，貼心的舉動讓店家超感動，但店家卻將100元投入捐款箱，原因曝光獲得網友大讚。

蔬食料理業者在臉書發文，有一對情侶27日晚上來用餐，突然塞了100元給服務員，自稱是老顧客，「覺得我們在忙碌的狀況下，還能賣力服務，特地給我們小費」。

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不過店家表示，過年期間已經有多加收一成服務費，「我覺得做生意應該拿的我們已經收取」，所以決定將客人給的100元小費投入愛心箱做愛心，造福更多需要幫助的人，「希望善的循環一直延續下去」。

店家也進一步解釋，「當下服務員是覺得大家都很努力，不應該只有她收這一筆小費，而且我們有收服務費了，所以決議幫客人做愛心，並非要求服務員捐出」。

貼文曝光，網友大讚老闆超有愛心，「很有愛心又很有智慧的餐飲經營者，另日定會呼朋引伴前往消費情誼相挺，這是善的循環」、「善的力量就是這樣會無限延續」、「善的無限循環，1+1大於二」、「好人一生平安」。