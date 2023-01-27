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小孩撞熱湯被燙傷　店家積極關心賠了快50萬…卻得到家屬更扯要求

▲▼熱湯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小孩在店裡玩耍撞到老闆娘，2人都被熱湯燙傷，結果示出善意的店家卻被獅子大開口。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

餐飲業難做…一名女子發文求助，表示鄰居的小孩跑進店裡玩，結果跟她撞在一塊兒，2人都被熱湯燙傷，結果小孩的阿嬤揚言提告，店家拿出誠意，前前後後已經花了快50萬元…但是小孩的爸爸卻覺得不夠，又提出100萬賠償金並嗆，「否則讓妳們無法開店！」網友看到拳頭都硬了。

老闆娘在社群【匿名公社】PO文說，「我在店裡熬高湯，隔壁鄰居的小孩跑到店裡玩，我一時沒注意跟她撞在一起，我們兩個都燙傷了，當下有趕快送醫院，但後來阿嬤要告我們，我先生和婆婆在中間協調快2個月付了和解金20萬和所有的醫藥費，連後續美容的錢也答應一定會給。」

▲▼就醫。（示意圖／記者陳雕文攝）

▲孩子燙傷後，店家趕緊協助送醫。（示意圖／記者陳雕文攝）

接著話鋒一轉，「但現在小孩的爸爸覺得，女生大腿留疤會給她造成心裡陰影，所以要我們給他100萬當補償！但我們前前後後已經付了快50萬，我實在不知道為什麼還要額外跟我們要，他說如果不給他會讓我們無法開店。」

老闆娘說，「我全家都靠這間店吃喝，兩個孩子也都才上國小，公婆也沒工作，現在恐嚇我們這個是想斷我們全家的路嗎？當初調節委員也說，孩子跑進店裡對方家長也有責任，我們是心疼妹妹受傷才會答應他們的要求，而且孩子都是阿嬤在帶，阿嬤都沒說什麼了，這個一直都在跑路的爸爸憑什麼現在來跟我們說這些，但他黑道背景還是讓我們全家都非常害怕。」

老闆娘補充問，「請問這樣可以報警嗎？小店面沒有裝監視器，是否該去裝一下？」網友看到紛紛留言建議走司法程序，「去調解吧！有記錄才能保護彼此」、「妳們太善良了，才會被軟土深掘，建議要有個止損點」、「上法院！」、「出車禍斷手腳，法官也才判賠20萬，不要傻傻的讓他威脅私下和解。」

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