客人狂加碼「小費500→2000元」　綠到發慌！外送員1反應讚爆了

▲非新聞當事人，示意圖。（圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

外送一次拿到2000元，可真的是前所未見！一名外送員透露，就快抵達指定地點時，客人自曝填到前女友家，就怕姦情爆發，願意給500元小費要原PO改送地址。原PO斷然拒絕後，更回嗆「最看不起腳踏兩條船的人」，沒想到對方狂加碼到2000元，結局神展開讓全場網友看傻了，「有錢真的了不起！」

一名外送員在《匿名公社》分享賺到小費2000元的奇葩經歷，某天深夜送餐時，客人突然私訊問「到了嗎」，而原PO路程就剩3分鐘，結果對方自爆地址是前女友家，下午去了一趟卻忘了改選自家地址，就怕前女友老公在家裡，拜託原PO不要把餐點送過去，或是給原PO當宵夜也行。

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當下原PO斷然拒絕，並表示「只能照上面的地址送餐，我不餓。」客人苦苦哀求之餘，強調會鬧出兩方家庭革命，「我年底要結婚了，千萬不能讓我未婚妻知道，拜託你」，下秒也喊話給500元小費，希望能改送到自家住處。

然而原PO依舊不為所動，反嗆「最瞧不起腳踏兩條船的人，有錢住豪宅了不起？」客人隨即加碼到1000元，原PO再回「我不是哪種人，不要侮辱我的人格」，客人下秒又喊到2000元，殊不知原PO嘴臉立刻變了。俗話說，有錢能使鬼推磨，最後對話可見，原PO竊笑回應「好，我瞭解了，從這邊過去20分鐘，麻煩稍等我一下。」

該文章曝光後，也轉發到臉書《爆料公社》，而貼文標題寫著「有錢了不起呀？」底下引來5000多名網友噴笑「這是一則從500變2000元感人的故事」、「應該直接開口5千或1萬的，他都會肯」、「2個家庭的和平才值2000元，太不值了吧」、「這情況別說2千了，2萬也得付」、「『鈔能力』可以解決一切」、「我原本想大聲斥責的，但錢實在是太香了」、「這沒有勒索個50萬封口怎麼合理」、「有錢真的了不起，有錢還可以為所欲為，可惜我沒錢」。

不過對話圖的時間是顯示8月，也有人質疑真實性，「截圖這麼模糊，拍照這麼清楚，故事寫得不錯！」就有網友解釋其實是去（2022）年舊文，「這是去年在外送員社團的文章了」。