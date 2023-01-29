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「很硬斷牙炸雞排便當」一份110元　他見菜單石化3分鐘

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友聲稱，自己沒有選擇障礙，但看到店家的菜單，卻足足站著石化了3分鐘，因為菜單上竟然寫著「很硬斷牙炸雞排便當」一份110元，另外5種便當也是各有特色，讓他不知道是該試試看還是轉身離開。文章公開之後掀起網友兩派意見熱議，一派人覺得老闆有創意，另一派人則認為反諷過頭反而讓人不想購買。

「很硬斷牙炸雞排便當」一份110元　他見菜單石化3分鐘（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO分享便當店的「奇特菜單」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，自己沒有選擇障礙，但看到這張菜單，還是足足站著石化3分鐘，「不知該不該踩雷，還是轉身瀟灑離開？」而在附上的照片中，只見菜單上寫著炸不熟雞腿便當120元、很硬斷牙炸雞排便當110元、黑嚕嚕炸排骨便當95元、滷不爛控肉（焢肉，也可寫作爌肉）便當95元、臭酸炸肉排便當90元、很鹹的炸紅槽（糟）肉便當90元。

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文章公開之後掀起網友熱議，一派網友認同店家的幽默，並紛紛留言調侃，「先打預防針」、「這種不是大好就是大壞」、「店家已經發出免責聲明」、「最下面那個可能是最佳選擇」、「或許是被客訴怕了」、「有創意，必須先買來嚐嚐」、「用6天時間解鎖啊」。

不過，由於原PO並未透露店家地點，也有另一派網友認為，如果菜單是真的，老闆可能是想用反諷的方式增加趣味，但太過頭了，反而會讓人不想購買，「很可能是反諷，但我反而不會買」、「有創意但不會買」、「如果便宜一點，寫這樣還挺好玩的，想去試一下，但是每個都90元起跳還寫這樣，就會有點可怕了」。

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