耶路撒冷舊城區又發生槍擊　以色列派兵增援約旦河西岸

▲以色列邊境警察在東耶路撒冷巡邏。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

以色列與巴勒斯坦緊張局勢加劇，耶路撒冷29日再發生新一起槍擊事件，一名13歲巴勒斯坦少年持槍襲擊路人，造成2人受傷。對此，以色列總理納坦雅胡承諾政府將強力回應，與此同時，以色列軍方決定加派部隊增援約旦河西岸。

根據路透社報導，警方表示，一名13歲巴勒斯坦少年29日在耶路撒冷老城區持槍持一群以色列路人開火，造成兩人受傷；對方隨即開火還擊，少年自己也中彈受傷。

在此之前，以色列軍方突襲了約旦河西岸城市哲寧（Jenin），造成9名巴勒斯坦人死亡，其中有7人是武裝分子。這起事件造成近期最嚴重的以巴衝突，不僅以色列與加薩走廊發生交火，耶路撒冷一處猶太會堂27日也發生槍擊案，造成7死3傷，而槍手在逃逸過程中被警方擊斃。

隨著以巴衝突加劇，以色列軍方發言人表示，已經向約旦河西岸增派一個營的兵力進行增援。路透社指出，雖然以軍加派兵力，但沒有跡象顯示以色列準備對巴勒斯坦進行大規模行動，而與加薩走廊的小規模跨境交火也沒有造成傷亡。

在衝突發生後，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）30日將前往以色列和約旦河西岸進行訪問。華府憂心以色列與巴勒斯坦衝突進一步惡化；自2023年1月1日起，約旦河西岸已經有30名巴勒斯坦人遇害，其中包括平民和武裝分子。

另外，27日發生的猶太會堂槍擊事件，則是2008年以來耶路撒冷地區最血腥的一起恐怖襲擊。警方調查，21歲槍手阿爾卡姆（Khaire Alkam）是一名來自東耶路撒冷的巴勒斯坦人，目前沒有任何組織承認與這起事件有關，槍手可能是獨自作案。然而，警方仍逮捕包括槍手家屬在內的42名嫌疑人。