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85車連環車禍！後面一直有車衝上來　卡車司機急喊：千萬別下車

▲▼威斯康辛州I-39/90公路發生嚴重連環車禍。（圖／翻攝自YouTube/Fun Apna）

▲威斯康辛州I-39/90公路發生嚴重連環車禍。（圖／翻攝自YouTube/Fun Apna）

記者王致凱／綜合報導

美國中西部大雪天氣肆虐，威斯康辛州南部羅克郡（Rock County）27日發生重大連環車禍，有至少85輛車因為路面結冰而打滑撞成一團，結果至少有21人受傷送醫，並造成39/90號洲際公路完全堵塞數個小時。

根據美聯社報導，事故發生在當地時間中午12時30分左右，威斯康辛州巡警發表聲明說，事件發聲在39/90號洲際公路（Interstate 39/90）簡斯維爾（Janesville）和伯洛依特（Beloit）之間路段，車禍造成39/90號公路雙向封閉，直到當天晚間9時45分才完全排除事故。

州警表示，大雪天氣造成的能見度不佳以及道路結冰，是造成這次連環車禍的主要因素，有至少85輛車不同程度碰撞，21人被送往當地醫院接受治療，所幸所有傷者都沒有生命危險。

從社群媒體上流傳的畫面可見，發生車禍的包括聯結卡車在內，且許多車疑似因為視線不佳煞車不及，造成現場不斷發生追撞，相當驚悚。其中一名卡車司機在現場拍下車禍過程，可看到有駕駛車禍後下車察看，但後方仍不斷有車輛追撞上來，危險景象司機不斷高喊「千萬別下車」。

根據美國國家氣象局資料，截至當地時間27日上午6時，發生車禍的伯洛依特地區24小時累積降雪量高達2.2英寸（約5.6公分）。除此之外，威斯康辛州警還表示，當天下午1時30分在41號洲際公路北上基諾沙郡（Kenosha County）路段也發生一起連環車禍，同樣是天氣因素造成駕駛人視線不佳所致。

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