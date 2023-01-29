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大陸 大陸焦點 特派現場

陸去年推出93款新能源車　比往年70多款數據大幅增長

▲▼大陸山東汽車製造工廠,電動車,生產線,工人,製造。（圖／CFP）

▲山東的汽車製造工廠。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

乘聯會秘書長崔東樹近日發文表示，大陸新能源車新品在2022年共推出了93款，相對於往年70款左右的水品大幅增長。

崔東樹提到，2022年乘用車新品推出數量較多，其中自主品牌新品大量推出，而合資與豪華車新品推出較平穩；燃油車新品很少，新能源新品較多，合資與豪華都努力推新能源新品，自主新能源新品表現很突出。

崔東樹說，由於插混、混動、純電動的價格差異較大，因此新品的差異表現較明顯。

充個電慘等5個小時！限電令、十一連假把大陸電動車「打」回原型（圖／CFP視覺中國）

崔東樹指出，新能源車新品在2022年推出93款，相對於歷年的70款左右的水平，大幅的增長，「尤其是在三季度也是推出達到31款的相對高位水平，而且在四季度也達到24款的相對較高的水平。」

另外，根據中國大陸汽車工業協會數據，2022年11月份，大陸自主品牌市場份額達53.4%，同比增長7.1%，市場競爭力持續增強。其中，自2022年4月份自主品牌市場佔有率首次跨過50%後，9月份至11月份，自主品牌市佔率連續三個月超過50%。2022年前11個月，自主品牌乘用車共銷售1047.9萬輛，同比增長24.2%，佔乘用車銷售總量的49.2%，佔有率比2021年同期提升5%。

▲▼新能源車.電動車,充電。（圖／CFP）

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