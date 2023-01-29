老公每天加飯吃到爽！人妻挨餓討錢買米還被罵：以後妳不准加飯

記者葉睿涵／綜合報導

在這個百物上漲的年代，不少妻子都開始感覺丈夫給的家用不夠用，但夫妻倆談錢又害怕會傷及感情。馬來西亞一名網友最近就在TikTok抱怨，她最近就因為家裡的米吃完了，而跟丈夫因為買米的事大吵一架，讓她非常委屈。

綜合當地媒體報導，這名女子表示，由於家裡的米最近吃完了，於是她便要求丈夫給她一些錢去買米，不料丈夫聽到後，居然反問她為什麼家裡的米吃得那麼快，還叫她以後吃飯時就不要再加飯了，這樣米才不會這麼快吃完。

▲馬來西亞一名女子向老公討錢買米，不料丈夫卻竟然叫她以後不要加飯。（圖／翻攝自TikTok）

女子在TikTok影片中哭訴，平時吃飯時常常加飯的明明是丈夫，自己即使想要加飯，都因為害怕飯不夠吃而必須三思而後行，如果她真的太餓，就只能等孩子吃完後，看看還有沒有剩飯，不料現在卻因買米的事被丈夫責罵，讓她十分委屈。

影片在網上曝光後，瞬間引起了不少網友注意，還吸引了約600萬人次觀看。不少網友都對這名妻子的遭遇深表同情，認為丈夫吃飯不知米價的行為實在不行，「這樣的老公真的可以放生了」、「去找其他老公吧！」也有曾受過相同委屈的網友表示，「我深有體會，最後還是要自己賺錢才行。」