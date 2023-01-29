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社會 社會焦點 保障人權

這一區的警察超忙！捕蛇＋協尋走失羊　補輪胎、修車也是基本款

▲▼苗栗大湖山區警察超忙，補輪、抓蛇、補羊、修車樣樣來。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗大湖山區警察超忙，補輪、抓蛇、補羊、修車樣樣來。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣台三線沿線的鄉鎮風景絢麗，現正值大湖鄉草莓季與泰安鄉溫泉季，每逢假日都吸引不少遊客前來採果或露營，轄區大湖警分局提醒，常有民眾出遊時不慎輾壓石頭而破胎，或因溫差造成車輛故障等狀況，呼籲民眾提高警覺、做好出遊準備。

苗栗縣東邊靠山區的泰安鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、獅潭鄉因風景絢麗，許多旅宿業者在該地投資經營露營區、民宿或特色餐廳，現在又值大湖草莓季及泰安溫泉季，每逢假日都吸引許多外地旅客前來享受美景、美食。

由於山區道路常因為降雨造成土石掉落，民眾出遊時經常不慎輾壓石頭而破胎，或受山區氣候影響造成車輛故障，因偏遠地區較無汽車修配業者，而業者從市區前往山區維修往往又不符成本，讓為民服務的大湖警分局山地區派出所員警，學會簡單的汽車維修技能，例如協助民眾補胎、接電等，讓旅客都能順利返家，也獲得民眾讚賞。

此外，山區常有蛇類出沒，蛇跑進民眾家中，派出所所長還要協助民眾捕蛇，民眾飼養的羊隻走失也報警協尋，轄區派出所警察也會出勤協助圍捕，山區派出所警察超忙！

大湖警分局表示，目前正值苗栗縣大湖地區一年一度的草莓、溫泉季，近期疫情逐步解封，假期旅客出遊興致勃勃，呼籲民眾出遊前可以先查詢當地主要道路路況，規劃旅行路線，確實保養及維護自己車輛後再出門，以確保生命財產安全，有任何需要也可請求當地警方協助，年假期間警方服務不打烊。

▲▼苗栗大湖山區警察超忙，補輪、抓蛇、補羊、修車樣樣來。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗大湖山區警察超忙，補輪、抓蛇、補羊、修車樣樣來。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗大湖山區警察超忙，補輪、抓蛇、補羊、修車樣樣來。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗大湖山區警察超忙，補輪、抓蛇、補羊、修車樣樣來。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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