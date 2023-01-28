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大年初三陌生人闖進家！屋主傻眼怒斥　怪男心虛落跑

▲▼一名陌生男子在年初三(24日)下午闖入苗栗市一處民宅，被屋主發現後心虛離開。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲一名陌生男子在年初三(24日)下午闖入苗栗市一處民宅，被屋主發現遭喝斥後心虛離開。（圖／記者蔡文淵翻攝

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市一處民宅年初三(24日)下午有一名陌生男子闖入，屋主當時在樓上休息，一樓僅有行動不便的老人家，所幸屋主及時發現，陌生人隨即離開。屋主將過程及家中監視器畫面PO上地方臉書社團，警方查出闖入者是通霄地區治安人口，將通知該男子到案說明。

苗栗警分局員警於1月25日網路巡邏時，發現民眾PO文反映有陌生人趁家中一樓僅有老人在家，未經同意即進入家中，所幸屋主及時發現制止，陌生人隨即悻悻然離開。

經員警向屋主了解事發經過，1月24日（年初三）15時23分許，屋主原於樓上房間休憩，只有行動不便的父親獨自在樓下活動，突然間，屋主聽聞樓下傳出聲響，察覺有異，趕緊下樓查看，見一名陌生人已經進入到自家屋內，屋主趕緊向其喝斥，陌生人見事跡敗露，心虛地離去。

事後屋主家人清點家中財物，發覺客廳桌上零錢疑似有短少，因無法確認是否遭竊，且家中監視器攝錄範圍有死角，未能紀錄陌生人是否有行竊，因此沒有報案。

轄區苗栗警分局發現PO文立即清查，並已查明侵入者謝姓男子是通霄地區的治安顧慮人口，屋主雖然沒有報案，警方還是會通知謝男到案說明。無故侵入他人住宅，將違犯刑法第306條，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

苗栗警察分局提醒民眾，若家中僅有老人孩童，或經常無人在家，應將門窗上鎖，慎防宵小犯案，若有發現可疑人士出入，請速撥打110報案專線，員警將儘速到場處理，另外建議可裝設網路攝影機，隨時關注家中狀況，以確保家中人員、財物之安全。

▲▼一名陌生男子在年初三(24日)下午闖入苗栗市一處民宅，被屋主發現後心虛離開。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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